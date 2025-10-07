Corinne Diacre à Marseille, et pour quoi faire ?

Après deux ans de chômage, l’ancienne sélectionneuse des Bleues est de retour aux affaires. Sa mission : assurer le maintien de l’Olympique de Marseille en Première Ligue. Et, accessoirement, prouver qu’elle est toujours dans le coup, treize ans après son dernier mandat en Première Ligue.

À quelle sauce les journalistes qui assisteront à la conférence de présentation de Corinne Diacre ce mercredi seront-ils mangés ? La question mérite d’être posée car, d’expérience, la relation entre l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France et les médias a toujours été glaciale. Cela dit, la technicienne a peut-être mis de l’eau dans son vin après deux ans sans banc. En tout cas, au moment de signer son contrat avec l’Olympique de Marseille ce lundi (pour, d’après certaines sources, les deux prochaines années), Diacre s’affichait avec le sourire. « Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football, commentait-elle dans un communiqué. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent. »

La route est droite, mais la pente est forte

De fait, les défis sont nombreux. Promu en Première Ligue après avoir terminé champion de D2 la saison dernière, l’OM n’a pas connu un début de saison particulièrement rose. Avec une seule victoire et trois défaites au bout de quatre journées, Les Marseillaises (comme elles se nomment officiellement depuis la récente révolution marketing interne) pointent à la neuvième place du classement (sur 12) et font logiquement partie des candidates à la charrette. Le premier défi est donc avant tout sportif, et Corinne Diacre va démarrer directement dans le dur, puisque ses joueuses commenceront son mandat par un déplacement sur la pelouse du Paris FC (troisième) le 18 octobre prochain, après un galop d’essai une semaine plus tôt face à Rodez (D2), à l’occasion du premier tour de la toute nouvelle Coupe de la Ligue.

Elle est intransigeante sur le respect, sur les valeurs, elle s’y tient et veut que tout le monde s’y tienne. Pascal Gastien

L’autre défi est à chercher du côté de l’ordre interne. La préparation estivale des Phocéennes a été marquée par un clash inouï à l’occasion d’un match amical contre les Espagnoles du CE Europa, avec pour conséquence la mise à pied, puis le licenciement de l’entraîneur Frédéric Gonçalves (remplacé depuis par son adjoint Dalin Anrifani) et le départ de l’internationale norvégienne Maria Thorisdottir, trois jours seulement après son arrivée.

L'Olympique de Marseille est ravi d'annoncer la signature de 𝗖𝗼𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗰𝗿𝗲 au poste d'entraîneure des Marseillaises. ✍️🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/O1KnI2DxwN pic.twitter.com/feLW0MVZeU — Les Marseillaises (@OMfeminines) October 6, 2025

« L’arrivée de Corinne Diacre marque une étape importante pour le développement des Marseillaises. Nous sommes convaincus qu’elle apportera l’élan nécessaire pour structurer l’équipe et faire grandir le projet », se félicitait pour sa part le directeur général de la section féminine Stefano Petruzzo au moment de la signature. Qu’il se rassure, avec Diacre, ça devrait filer droit. L’intéressée est en effet du genre à rester « toujours droite dans ses bottes. Avec elle, on sait où on va, croit savoir Pascal Gastien qui lui avait succédé à Clermont en 2017. Elle est intransigeante sur le respect, sur les valeurs, elle s’y tient et veut que tout le monde s’y tienne ».

Le football il a changé

À Marseille, Corinne Diacre a donc déjà pas mal de pain sur la planche. L’avantage, c’est qu’elle débarque au sein d’un effectif composé de joueuses qu’elle n’a jamais eu sous ses ordres, avec pour seule exception Marie-Charlotte Léger, qu’elle a sélectionnée à trois reprises avec les Bleues en 2018. Idéal pour repartir d’une page blanche, surtout quand on connaît les conditions de son départ de l’équipe de France en mars 2023. Certaines des joueuses, qualifiées à l’époque de « frondeuses », évoluent toujours en Première Ligue et il n’est pas certain que Diacre aurait pu prétendre à les réentraîner un jour. Ni, d’ailleurs, qu’elle l’aurait souhaité.

Dernière inconnue de l’équation : que va donner le come-back de la Nordiste en Première Ligue, un championnat qui, selon son propre aveu, ne « [l’intéressait] plus du tout » l’an dernier encore ? Si elle a commencé sa carrière sur les bancs de touche en prenant les rênes de l’ASJ Soyaux en D2, Corinne Diacre n’a en effet entraîné qu’une seule saison au plus haut niveau, au terme d’une montée suivie d’une relégation immédiate. C’était il y a 13 ans, à une époque bien éloignée de ce qu’est devenu le championnat de France depuis. Entre-temps, son club de cœur a disparu des radars du football professionnel et, avec lui, une certaine idée du foot féminin à l’ancienne, fait de double projet et d’amateurisme quasi total. Sans doute pour le mieux, n’empêche que c’est un nouveau monde que Diacre va découvrir, cette fois-ci en tant qu’actrice et non en simple observatrice.

Un deal win-win

En attendant la vérité du terrain, l’Olympique de Marseille est parvenu à s’offrir un peu de lumière en recrutant un « gros nom » qui, à défaut de palmarès et de feedback humain positif, peut se targuer de posséder de très solides statistiques sur ses deux derniers postes : 67% de matchs sans perdre en trois saisons passées au Clermont Foot, 86% de victoires sur ses six années passées à la tête des Bleues. Sans malheureusement parvenir à répondre présent dans les moments qui comptent.

En deux ans de chômage, Corinne Diacre n’est pas restée inactive. Alors qu’elle annonçait avoir changé d’agent en avril dernier, on apprenait par la même occasion qu’elle prenait des cours d’anglais, multipliait les missions d’observation pour la FIFA et l’UEFA, tant auprès d’équipes masculines que féminines et avait « tourné la page » des échecs passés, avec l’« envie revenue » d’« avancer ». La Corinne Diacre 2.0 devra cependant garder une chose en tête à Marseille : comme en équipe de France, « aucune individualité n’est au-dessus de l’institution ».

Nayef Aguerd agressé à l’aéroport de Marignane