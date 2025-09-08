Fin de l'aventure marseillaise pour Maria Thorisdottir

L’amour dure trois jours.

L’idylle entre l’expérimentée défenseure norvégienne Maria Thorisdottir et l’Olympique de Marseille a pris fin ce lundi. Selon nos informations, le contrat qui liait l’OM à l’internationale norvégienne a été rompu d’un commun accord.

La bagarre survenue face à Europa comme déclencheur

Son arrivée avait été officialisée le lundi 18 août, les évènements survenus lors de la rencontre amicale face au CE Europa le mercredi 20 ont mis un terme à l’aventure olympienne de Thorisdottir. Partie au milieu du stage à Gérone, l’internationale norvégienne n’a depuis plus remis les pieds en Provence et n’était pas présente lors de la première journée de championnat, où les Marseillaises se sont inclinées 3 à 1 face à l’OL Lyonnes. Le club assurait la semaine dernière être « en contact quotidien avec la joueuse » et continuer « à mettre tout en œuvre de façon à pouvoir l’accompagner et qu’elle puisse éventuellement revenir à Marseille. » La Norvégienne n’a pas tardé à rebondir puisqu’elle s’est engagée dans la foulée à Brann.

Selon La Provence, Opal Curless arrivée à Marseille en même temps que Thorisdottir devrait également se mettre d’accord avec le club pour une rupture de contrat. Selon le quotidien provençal, déjà usée mentalement avant son arrivée en Provence, l’Américaine ne se serait pas adaptée à l’environnement phocéen et l’épisode à Gérone aurait accentué son mal-être. Les deux joueuses vont donc quitter Marseille sans jamais avoir porté le maillot olympien. Face à ces deux départs, un renfort défensif serait en passe de rejoindre les rangs phocéens dans les prochains jours.

Le mercato reste ouvert jusqu’au 19 septembre.

