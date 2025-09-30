Pour Karl-Heinz Rummenigge, Newcastle est « idiot », et le marché des transferts doit changer

Le Bayern appelle à l’aide.

Cet été, le Bayern Munich voulait franchement faire signer Nick Woltemade en provenance du VfB Stuttgart. Sauf que les Souabes se sont montrés un peu trop gourmands, que le dossier a traîné jusqu’en toute fin de mercato, et que c’est finalement Newcastle et ses moyens conséquents qui ont raflé la mise. Déjà frustrés dans le dossier Wirtz, les Bavarois l’ont donc été dans celui du nouvel avant-centre en vogue outre-Rhin et l’ont mauvaise, notamment Karl-Heinz Rummenigge, ancien président et désormais au board du club. Dans une interview pour l’émission Blickpunkt Sport, il a légitimé l’arrêt des négociations du côté de son club du fait des montants trop élevés réclamés. Mais il a tout de même tenu à féliciter Stuttgart… en taclant Newcastle : « Je ne peux que féliciter Stuttgart d’avoir trouvé, pour ainsi dire, un idiot prêt à payer autant, car nous n’aurions certainement pas fait ça. »

Une bouteille à la mer ou un vrai espoir de changement ?

Mais le dirigeant allemand ne s’est pas arrêté en si bon chemin, réclamant du changement au niveau global sur les transferts. « Nous devons trouver une solution. Nous ne pouvons pas continuer à viser plus haut, plus loin et plus vite chaque année. Les salaires et les indemnités de transfert ont augmenté rapidement ces dernières années. On ne peut pas continuer à fonctionner sérieusement de cette façon. »

Dans son viseur, les milliardaires de Premier League ou les Qatariens du PSG. Mais pour donner du crédit à son propos, Rummenigge propose de modifier les règles du fair-play financier en abaissant le taux d’investissement autorisé aux clubs dans les transferts, proposant de le passer de 70% à 55% des revenus de ces derniers.

Newcastle a pris une balle perdue, mais Rummenigge n’a pas totalement parlé dans le vide non plus.