Les Rangers et Salzbourg au rendez-vous

Les Rangers ont réussi là où les Marseillais avaient échoué en 2023 en éliminant le Panathinaïkos, mercredi, au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Vainqueur 2-0 à l’aller, le vice-champion d’Ecosse a résisté à la chaude ambiance grecque et à l’ouverture du score de Filip Djuricic (1-0, 54e). Tout juste entré en jeu, le jeune Djeidi Gassama (21 ans), ancien du PSG, a égalisé et fait retomber la pression (1-1, 60e). Au troisième tour, les Rangers affronteront Plzen tombeur du Servette grâce à un but à la 87e minute (1-3).

En position de force après sa victoire à l’aller (1-4), Salzbourg a également composté son ticket face à Brann en se contentant d’un nul (1-1). Les Autrichiens défieront Bruges au prochain tour, dès la semaine prochaine. Les autres qualifiés du soir se nomment Qarabağ, Pafos, Lech Poznán, Ferencvaros, Shkëndija, Malmö et Ludogorets.

