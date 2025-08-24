S’abonner au mag
Renato Sanches continue son tour d’Europe

La prépa et puis s’en va, comme d’hab.

L’histoire de Renato Sanches continue de s’écrire loin du Parc des Princes. Débarquée dans la capitale à l’intersaison 2022, l’ancienne pépite du Benfica va enchaîner un nouveau prêt, puisque le club parisien a annoncé son départ en Grèce, au Panathinaïkos. Avec seulement 27 matchs disputés lors de sa première saison, et des blessures à répétition, il a depuis été prêté à la Roma, puis à Benfica, sans jamais retrouver son véritable niveau de jeu. Sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait bien être prêté jusqu’à la fin de son bail avec les champions d’Europe, qui continuent de dégraisser, après les départs de Nordi Mukiele ou de Milan Škriniar.

Deuxièmes du championnat l’an dernier, To Trifýlli n’ont plus été sacrés depuis 15 ans désormais, et la saison 2009-2010, et compteront sur le milieu portugais pour inverser la tendance face à l’Olympiakos notamment, 11 fois champion depuis 2010. Après avoir abandonné leurs rêves de Ligue des champions face aux Rangers, les joueurs du Pana sont en tout cas bien partis pour se qualifier pour la Ligue Europa, puisqu’après avoir sorti le Shakhtar, les Grecs ont enlevé la première manche face à Samsunspor en barrages. Sur place, Sanches retrouvera plusieurs anciens de Ligue 1, comme Alban Lafont, Tete, Pedro Chirivella ou Anass Zaroury.

Au moins, Sanches collectionne les clubs prestigieux. Prochaine étape à Séville ou Valence pour découvrir l’Espagne ?

Manchester United accroché à Fulham

