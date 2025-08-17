S’abonner au mag

Nordi Mukiele s’envole pour l’Angleterre

Libéré, délivré ?

De retour au PSG après un prêt à Leverkusen la saison dernière, Nordi Mukiele savait que Luis Enrique ne comptait pas sur lui. Placé dans le loft, le défenseur a trouvé une porte de sortie, en s’engageant avec Sunderland. Son total restera donc bloqué à 45 matchs joués dans la capitale. Auteur d’un mercato ambitieux, le promu anglais s’attache les services de Mukiele pour quatre saisons contre un chèque estimé à douze millions d’euros.

« J’adore le football et j’aime donner tout ce que j’ai aux gens qui me donnent de l’amour en retour. Je connais l’histoire de Sunderland donc je n’ai pas mis longtemps à prendre ma décision, a assuré l’ancien montpelliérain sur le site de son nouveau club. C’était un peu rapide, mais j’adore ce sport et donc j’adore les défis. Je vais essayer de tout donner pour ce club, dès mon arrivée. » L’international tricolore apportera donc toute son expérience à l’équipe dirigée par Régis Le Bris, bien décidée à se réinstaller en Premier League.

Deux millions d’euros de plus-value pour le PSG, en voilà une belle affaire !

