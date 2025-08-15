S’abonner au mag

Direction la Premier League pour Nordi Mukiele ?

Le loft parisien se vide.

De retour d’un prêt à Leverkusen la saison dernière, Nordi Mukiele fait partie des indésirables sur lesquels Luis Enrique ne compte pas du côté du PSG. Invité à se trouver un nouveau club, le défenseur international de 27 ans devrait poursuivre sa carrière à Sunderland, selon les informations de RMC Sports. Le joueur aurait en effet été autorisé à voyager en Angleterre pour y boucler un transfert définitif.

Trois ans après avoir rejoint la capitale en provenance de Leipzig, celui qui s’était révélé à Montpellier s’apprête donc à quitter la Ligue 1, sans jamais s’être imposé chez les Rouge et Bleu. Sous les ordres de Régis Le Bris chez le promu du nord du Royaume, il pourrait retrouver d’anciennes têtes bien connues dans l’Hexagone : Timothée Pembélé, Reinildo, Enzo Le Fée, Habib Diarra ou encore Arthur Masuaku.

Depuis quand le PSG est aussi efficace à refourguer les joueurs dont il ne veut plus ?

