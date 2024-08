Pronostic Glasgow Rangers Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match retour de Ligue des champions

Les Rangers font la loi face au Dynamo Kiev

Depuis leur retour dans l’élite du football écossais après avoir connu une grosse descente administrative, les Rangers ont connu de très beaux moments avec le titre acquis sous la houlette de Steven Gerrard ou la finale d’Europa League face à l’Eintracht Francfort. Toutefois, le club écossais reste sur 3 exercices où les grands rivaux du Celtic ont repris leur supériorité. L’an passé, les Rangers ont fini 2èmes de Premiership et se sont également inclinés en finale de la Coupe d’Ecosse. Un goût d’inachevé. Contraints de disputer les tours préliminaires pour disputer la Ligue des Champions, les Ecossais sont allés signer en Pologne un excellent nul contre le Dynamo (1-1) en égalisant au bout du temps additionnel par le buteur Dessers. De plus, la formation entrainée par Philippe Clement a repris la compétition nationale avec 2 journées disputées. Pour leur première sortie, les Rangers ont été tenus en échec par Hearts (0-0) mais ils se sont repris le week-end dernier en dominant Motherwell (2-1). Déjà décisifs lors du match aller face à Kiev, Dessers et Cerny ont inscrit les buts de cette rencontre. A leurs côtés, on retrouvera le capitaine et latéral Tavernier, toujours aussi offensif.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Dynamo Kiev se retrouve dans une situation semblable à celle des Rangers puisque les partenaires de Yarmolenko font face à la domination du Shakhtar. 2e de son championnat, le Dynamo doit passer par cette phase de barrages. Pour ses débuts, le club ukrainien avait signé une excellente entrée en écrasant le Partizan Belgrade (9-2). En revanche, le Dynamo n’a pas su décrocher la victoire contre les Rangers à l’aller. Yarmolenko avait pourtant ouvert le score mais la formation écossaise a réagi en fin de rencontre. Dos au mur, la formation ukrainienne doit aller chercher sa qualif’ à Ibrox Park, ce qui ne sera pas une simple mission. A l’instar des Rangers, le Dynamo a repris son championnat avec pour débuter un succès sur Veres-Rivne (1-2). Poussé par leur public phénoménal d’Ibrox Park, les Rangers devraient s’imposer dans cette manche retour et décrocher leur place pour le prochain tour, au terme d’un nouveau match attendu avec des buts des deux côtés.

► Le pari « Victoire Rangers » est coté à 1,85 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,58 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 158€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Rangers – Dynamo Kiev

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Rangers – Dynamo Kiev sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Rangers – Dynamo Kiev avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en Bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Rangers Dynamo Kiev détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Dynamo Kiev Rangers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions