Beşiktaş se sépare déjà de Fernando Santos

Fernando Santos se souviendra longtemps de sa saison 2023-2024.

Déjà débarqué de la sélection polonaise mi-septembre dernier après n’être resté que sept mois et demi à la tête des Aigles, Fernando Santos s’est fait licencier pour la deuxième fois de l’exercice en cours, ce samedi. Lui qui était arrivé sur le banc de Beşiktaş en janvier dernier a été renvoyé par le club turc, après un match nul à domicile face à Samsunspor. Les Aigles Noirs n’ont plus gagné depuis le 25 février dernier, et malgré une quatrième place au classement pas ridicule sur le papier, ils pointent aujourd’hui à 34 points de Fenerbahçe, deuxième, et à 36 longueurs du leader Galatasaray. Dans une courte déclaration qui remercie le technicien portugais pour son passage, le club stambouliote annonce que Serdar Topraktepe assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison, avec l’objectif de qualifier Beşiktaş en coupe d’Europe.

Kulübümüzden Açıklama Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.… pic.twitter.com/7ila8TdGHw — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 13, 2024

Vu ses expériences difficiles récentes avec les clubs aux aigles, Fernando Santos ferait mieux de ne pas retourner à Benfica prochainement.

