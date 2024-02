L’Iran demande à la FIFA de suspendre la fédération israélienne

Deux jours après le tirage au sort des groupes de la Ligue des nations, lors duquel l’équipe de France a hérité d’Israël, de l’Italie et de la Belgique dans le chapeau 3, la fédération iranienne de football a demandé dans un communiqué publié ce samedi à la FIFA et aux syndicats de football de « suspendre complètement » la fédération israélienne « de toutes les activités liées au football » en raison de la guerre menée par Israël dans la bande Gaza. L’Iran a également réclamé des « mesures immédiates et sérieuses » de la part des organisations de football « pour empêcher la poursuite » des « crimes d’Israël et pour fournir nourriture, eau potable, médicaments et fournitures médicales aux innocents et aux civils ».

Jeudi, la chaîne Sky News rapportait qu’un groupe de douze associations de football du Moyen-Orient, dont celles de la Palestine, de l’Arabie saoudite, de Qatar et des Émirats arabes unis, avait « demandé aux dirigeants du football mondial de bannir Israël en raison de la guerre contre le Hamas à Gaza ».

