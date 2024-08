Zhegrova veut quitter le LOSC dès cet été

La fuite des talents.

Lors d’un entretien pour le média kosovar Oxygen, Eden Zhegrova a émis le souhait de quitter le LOSC dès cet été. Auteur d’une belle saison avec les Dogues (12 buts et 10 passes décisives), l’ailier droit, arrivé dans le Nord en janvier 2022, vise plus haut : « Je crois que j’ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club. »

<iframe loading="lazy" title="OXYGEN PROMO - Edon Zhegrova & Mustafë Januzaj 31.05.2024 ora 22:20 në Klan Kosova" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/oFq66Cvy9YY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Zhegrova, sous contrat avec Lille jusqu’en 2026, n’est pas le seul qui pourrait quitter le club lors du mercato estival. Les Lillois, qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions, devraient voir Leny Yoro, notamment courtisé par le Real Madrid et le Paris SG, et Jonathan David s’en aller. Sans compter le départ quasi acté de son entraîneur Paulo Fonseca.

Tant que Yusuf Yazıcı reste…