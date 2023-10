Rayan Cherki et les Bleuets régalent face à Chypre

France 9-0 Chypre

Buts : Antoniou (13e CSC), Kalimuendo (30e S.P., 45e), Akliouche (39e), Matsima (57e), Cherki (65e, 80e) Tel (69e, 90e+3)

Rayan Air, la meilleure des compagnies.

Guidée par un Rayan Cherki de gala, l’équipe de France Espoirs a pulvérisé Chypre ce mardi à Grenoble (9-0). Les Bleuets ont immédiatement mis la pression sur la défense adverse par l’intermédiaire d’Arnaud Kalimuendo, à quelques centimètres de couper victorieusement le centre de Cherki (4e). Extrêmement sollicité, le Lyonnais a débloqué le match en pénétrant dans la surface et en poussant Evagoras Antoniou au CSC (1-0, 13e). Kalimuendo a fait le break sur penalty, après un pied haut de Strahinja Kerkez (2-0, 30e), Maghnes Akliouche a alourdi le score sur une offrande de Cherki (3-0, 39e), et Kalimuendo a signé son doublé au bout d’un contre éclair (4-0, 45e).

LE DRIBBLE DE CHERKI !!! ça fait 6-0 pour les Français avec ce but du Lyonnais, son dribble a mystifié toute la défense chypriote #FRACHY pic.twitter.com/rCg3UnsHIT — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 17, 2023

Seul ce diable de Zanos Savva a mis les Bleuets en danger. L’attaquant du Torino a foudroyé Chrislain Matsima par sa vitesse (19e), placé un piqué juste au-dessus de la barre (25e) et obligé Guillaume Restes à une belle claquette (45e), avant de rentrer dans le rang en deuxième période. Stefanos Kittos a sauvé son équipe un bon nombre de fois. Il a cependant dû s’incliner, encore, au terme d’une partie de billard dont Matsima a eu le dernier mot (5-0, 57e). Tombé tantôt sur le poteau, tantôt sur le gardien (48e), Cherki a fini par marquer en fixant deux défenseurs en même temps grâce à un crochet, pour conclure en poussant le cuir dans la cage vide (6-0, 65e). Le capitaine du soir a continué son show avec une autre passe dé pour Mathys Tel sur corner (7-0, 69e) et un autre but (8-0, 80e). Tel a achevé le festival d’une lourde frappe en lucarne (9-0, 90e+3). La plus large victoire de l’histoire des Bleuets, et un troisième succès en trois rencontres dans le groupe H, qui les maintient en pole position pour la qualification pour l’Euro. La Slovénie est deuxième avec le même nombre de points, mais compte toujours un match en plus.

L’Euro 2024, c’est réglé. 2025, c’est pour bientôt.

France (4-3-1-2) : Restes – Merlin, Yoro, Matsima, Sildillia – Akliouche, Ugochukwu (Gourna-Douath, 58e), Zaïre-Emery (Lepenant, 46e) – Cherki (Diarra, 82e) – Kalimuendo (Tel, 58e), Wahi (Barcola, 52e). Sélectionneur : Thierry Henry.

Chypre (4-4-2) : Kittos – Dimitriou (Georgiou, 73e), Venizelou, Antoniou, Kerkez – Satsias, Vrontis, Okkas (Pontikou, 83e), Koumpari (Andreou, 83e) – Savva (Kalogirou, 73e), Foti (Koutsakos, 59e). Sélectionneur : Konstantínos Makridís.

