Henry : « Le résultat est horrible »

Sans doute la faute de la Ligue 1.

Encore invaincu depuis ses débuts à la tête de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a vu ses ouailles sombrer lors de cette trêve, concédant deux revers face à l’Autriche vendredi (0-2) puis la Corée du Sud ce lundi (0-3). Autant dire que le sélectionneur des Bleuets, de passage au micro de la chaîne L’Équipe, n’a pas vraiment apprécié la performance défensive de ses joueurs : « On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça, le deuxième et le troisième sont assez comiques. Laisser passer la balle comme ça sur un centre… Après, pas besoin de faire faute sur le coup franc. Et le dernier but se passe de commentaire. »

"On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça. le 2e et le 3e sont assez comiques. […] on donne des buts, il faut être réaliste" La première réaction de Thierry Henry après la défaite contre la Corée du Sud #FRACDS pic.twitter.com/oAGqKKN2HD — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 20, 2023

Alors qu’il avait lui même dénoncé le faible nombre de tirs et de pions en Ligue 1, Henry a été rattrapé par cette réalité de plein fouet. « Il y a quelque chose qui s’appelle dans le football être réaliste. Quand tu te crées autant d’occasions et que tu ne les mets pas au fond, tu donnes la possibilité à l’équipe adverse de te punir, déplore celui qui fut l’éphémère entraîneur de Monaco. Ce n’était pas dur de faire mieux qu’en Autriche au niveau de la combativité, maintenant le résultat est horrible. Les deux derniers buts qu’on prend sont inexplicables. »

Qu’en pense Michel Der Zakarian ?