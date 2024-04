Thierry Henry montre sur un plateau télé comment défendre sur Kylian Mbappé

Thierry Henry qui explique comment défendre, on aura tout vu.

C’est une question que se posent beaucoup d’entraîneurs de Ligue 1 et bientôt de Liga : comment défendre face à Kylian Mbappé à l’approche de la surface ? Ce mardi, Kyks a encore frappé, inscrivant deux buts pour sceller la qualification du PSG face au Barça. Après le match, Thierry Henry a tenté de donner quelques conseils sur le plateau de l’émission CBS Sports Golazo. Face à ses collègues Micah Richards et Jamie Carragher, l’ancien Gunner a mimé balle au pied ce qu’il fallait faire ou ne pas faire.

« Il y a deux choses que fait Kylian : on sait tous que soit il rentre vers l’intérieur, soit il contourne, a expliqué Henry. Si je pousse le ballon comme ça (il tape dans le cuir pour tenter de contourner Carragher), il ne faut pas m’ouvrir la porte. Quand il rentre vers l’intérieur, il frappe entre les jambes des joueurs, exactement comme il a tenté de faire avec Koundé. » Ainsi, le Français a partagé sa science pendant plusieurs minutes, donnant ses interprétations personnelles sur plusieurs situations différentes.

Thierry Henry masterclass is in session: How to defend Kylian Mbappe 👨‍🏫 pic.twitter.com/w0XrRHmPfa

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 16, 2024