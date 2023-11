Thierry Henry se plaint du niveau de la Ligue 1

La Famers League.

En conférence de presse ce lundi, Thierry Henry, le sélectionneur des Espoirs, n’a pas été tendre avec la Ligue 1. L’ancien joueur d’Arsenal ou encore de Barcelone a pointé le manque de spectacle sur les pelouses lors des deux derniers week-ends : « Il y a eu 12 buts (en 8 matchs) ce week-end et 13 le week-end d’avant (en 9 matchs). Mais ce n’est pas forcément les buts le problème, c’est qu’hier (lors de Lens-OM), il n’y a pas eu de tirs cadrés, a relevé Henry. En fait, il n’y a pas eu d’actions, pas de tirs cadrés. Est-ce que cela est propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Maintenant, je remarque que Nice est deuxième en ayant marqué 13 buts (9e attaque du championnat). Est-ce que cela vous surprend ? C’est là, c’est devant vous. »

Après ce constant amer, le sélectionneur des espoirs a tenté de mettre de la mesure et à chercher quelques circonstances atténuantes à la Ligue 1 : « Il y a eu pas mal de matchs à risques aussi ce week-end, comme Clermont-Lorient (1-0) et Metz-Nantes (3-1), les équipes ne veulent pas s’ouvrir, car tu joues ton concurrent direct. En haut comme en bas du tableau, mais surtout en bas, a-t-il déclaré. J‘ai essayé comme vous de regarder le pourquoi du comment, mais j’espère que ce sera les deux seuls week-ends à 13 et 12 buts. Ça peut arriver, mais ce qui frappe tout le monde, c’est que cela s’est passé avec un match Chelsea-Manchester City en Premier League qui s’est fini à 4-4. S’il y avait eu 0-0 à Chelsea-City, ç’aurait peut-être été moins frappant. Mais quand tu as Chelsea-City et au même moment Rennes-Lyon et Lens-Marseille… Voilà, après, il fallait juste ne pas regarder Chelsea-City. »

Espérons que le pire est derrière nous.

