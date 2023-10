La France domine les Pays-Bas et valide son ticket pour l’Euro

Pays-Bas 1-2 France

Buts : Hartman (83e) pour les Oranje // Mbappé (7e,53e) pour les Bleus

Ce n’était sans doute pas le rendez-vous du week-end pour le sport français qui se jouait ce vendredi soir, à Amsterdam, mais il y avait une belle carotte à attraper pour les Bleus de Didier Deschamps. Ceux-là n’ont pas fait de quartier, malgré une fin de match tendue, en s’imposant contre les Pays-Bas (1-2), avec deux buts de Kylian Mbappé pour obtenir leur ticket pour l’Euro. On ne s’attendait à rien d’autre pour les vice-champions du monde et pour la France, qui aura le bonheur – car c’en est un – de disputer une quinzième phase finale d’une grande compétition internationale d’affilée dans huit mois.

Mbappé au-dessus de Platini

Les Pays-Bas de Ronald Koeman ne sont pas les plus terrifiants de la grande histoire des Oranje, les Bleus avaient pu le constater lors du match aller en mars dernier. Privés de nombreux joueurs (Memphis Depay, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, etc.), les Néerlandais ont affiché leurs limites dès l’entame de la rencontre, au point d’entendre des chants français dans la Johan Cruyff Arena à plusieurs reprises en première période. Sur le terrain, les hommes de Didier Deschamps ont commencé fort et bien. Antoine Griezmann n’a pas touché beaucoup de ballons jusqu’à la pause, mais sa remise parfaite pour Jonathan Clauss a fait toute la différence et a permis au latéral marseillais de centrer pour Kylian Mbappé, auteur d’une belle reprise pour retrouver le chemin des filets (0-1, 7e). Un but pour égaler Michel Platini au classement des meilleurs artilleurs tricolores et pour calmer les Pays-Bas, d’abord inexistants et bringuebalés par les Français, entre les accélérations de Kingsley Coman et la grosse activité de Clauss dans son couloir droit, où le jeu des Bleus a souvent penché. Le Nordiste aurait pu offrir une seconde passe décisive à Mbappé, devancé par Lutsharel Geertruida, alors que les Oranje avaient mis le réveil pour se créer plusieurs opportunités. Si Joey Veerman a gâché le cadeau de Denzel Dumfries et que Lucas Hernandez a bien surgi devant Wout Weghorst (sorti touché à la 38e minute), Mike Maignan a contribué à préserver l’invincibilité française dans ces qualifications en se couchant sur une frappe de Xavi Simons, avant de capter en deux temps celle de Quilindschy Hartman.

Ces Bleus ont toujours besoin de quelques piqûres de rappel quand tout va trop bien, pour ne pas s’endormir et tomber dans une gestion ronronnante. Aurélien Tchouaméni a bien tenté de trouver la faille de loin, mais ce sont les Néerlandais qui ont frappé les premiers après l’entracte, Donyell Malen chauffant les gants de Maignan. Seulement, le capitaine Mbappé avait repris confiance et attendait le bon moment pour signer sa spéciale, après un une-deux avec Adrien Rabiot au bout duquel le champion du monde a envoyé un pétard du droit pour ne laisser aucune chance au pauvre Bart Verbruggen (0-2, 53e). Son septième doublé et sa 42e réalisation sous ce maillot pour laisser Platini dans le rétro, puis une frayeur dans la foulée en voyant Malen marquer dans la cage vide sans avoir le temps de célébrer, l’arbitre signalant un hors-jeu du passeur Nathan Aké.

La bande de Deschamps a ensuite fait tourner le cuir avec maîtrise, laissant Randal Kolo Muani et Coman prendre leur chance. Malo Gusto a même eu le droit de fêter sa première sélection en remplaçant Clauss, au moment où les Pays-bas semblaient revenir dans le coup. Ils sont bien revenus, d’ailleurs : le très remuant Hartman a fait un festival côté gauche, bizutant le novice Gusto et s’en allant tromper Maignan qui avait misé sur un centre (1-2, 83e). Un coup de stress pour les Bleus, qui ont vu Mbappé manquer le triplé en fracassant la barre et qui ont surtout soufflé en voyant Bergwijn trop court pour reprendre le centre d’Hartman. Peu importe, les Bleus poursuivent leur sans-faute et pourront laisser la vedette à leurs copains du XV de France, dimanche soir, dans un match autrement plus important.

Pays-Bas (4-3-2-1) : Verbruggen – Geertruida, Van Dijk, Aké (Van de Ven, 80e), Hartman – De Roon (Wieffer, 46e), Veerman – Dumfries (Frimpong, 62e), Rejinders, Simons (Bergwijn, 80e) – Weghorst (Malen, 38e). Sélectionneur : Ronald Koeman.

France (4-3-3) : Maignan – Clauss (Gusto, 80e), Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot, Griezmann (Fofana, 87e) – Coman (Giroud, 71e), Kolo Muani (Thuram, 80e), Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.

