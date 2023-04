Les Bleus matraquent les Pays-Bas

France 4-0 Pays-Bas

Buts : Griezmann (3e), Upamecano (8e), Mbappé (22e, 88e) pour les Bleus

La France peut se faire charger par des cordons de CRS, les orages peuvent tonner au-dessus de Paris, la bulle du Stade de France reste un havre de paix et de communion, où l’on acclame une troupe enfin revenue de ses pérégrinations qatariennes et où on range les vieilles gloires au placard avec gratitude. Après un bel hommage aux retraités Matuidi, Mandanda, Varane et Lloris (apparus dans cet ordre), ce sont les vice-champions du monde qui ont décidé de continuer à écrire leur histoire, face à leur public ébahi. Et pour cause : ces Bleus version 2023, grâce à une première période de feu, ont mis derrière eux leur malheureuse finale en chicotant les Pays-Bas de Koeman, commençant ainsi leur campagne qualificative pour l’Euro 2024 de la meilleure des manières.

La forme et des retraites

Cette histoire ne pouvait commencer que par un clin d’œil : le nouveau capitaine Kylian Mbappé, profitant d’une intervention mordante de Rabiot, fixe à l’entrée de la surface, et sert dans l’axe son adjoint Antoine Griezmann. Du gauche, la toison rose bonbon couche des Oranje piqués au vif (1-0, 3e), et ravale sa frustration de ne pas avoir hérité du brassard en sautant sur les épaules de son leader. De l’amour, qu’on disait. Le Colchonero le rendra bien en bottant parfaitement un coup franc excentré, que Dayot Upamecano pourra prolonger dans le but après un cafouillage (2-0, 8e). Bien que sur la route d’une déroute, bien que diminués par un virus avant la rencontre, les Néerlandais ne se dégonflent pas pour autant : Depay se fait rattraper par le colbac par Theo Hernandez par deux fois, quand Gini Wijnaldum passe au travers d’un bon centre du jeune Taylor, avant de toucher les gants de Maignan après une percée collective.

Mais la maison bleue est trop bien rangée pour ouvrir complètement la fenêtre. Au contraire, l’opération porte ouverte a lieu à l’autre bout du terrain. Aurélien Tchouaméni, rayonnant au centre, adresse une passe appuyée vers Randal Kolo Muani, que l’Aigle fera mine de saisir pour laisser Mbappé glisser dans la profondeur. De son geste signature, le Parisien ferme son pied pour creuser l’écart (3-0, 22e). Les Bleus n’avaient pas mené autant et aussi rapidement depuis 1953 contre le Luxembourg, mais ne s’arrêtent pas là : un centre en rupture de Theo est proche de se transformer en prix Puskás, Mbappé et sa bicyclette auraient pu attraper un centre de Coman, le coup de casque de Konaté bute sur Cillessen, alors que RKM perd son duel après une sortie dingue du défenseur des Reds. Bref, on peut parler de démonstration.

De l’air avant l’Eire

Le public peut réclamer la démission d’Emmanuel Macron à la 49’03, les Blancs d’un soir font tout pour garder leur majorité sans se forcer. Alors que Memphis pousse Maignan dans ses retranchements sur coup franc direct, le contre supersonique de Kingsley Coman se termine par une volée de Kolo Muani filant au-dessus du cadre, tout comme le coup de tête de Rabiot sur corner. L’issue de la rencontre étant presque entendue, Didier Deschamps patiente jusqu’à la 76e pour envoyer la relève, alors qu’un déplacement en Irlande attend les siens dans à peine trois jours : le « latéral » Camavinga entre au milieu, alors que Giroud peut profiter de son bain de foule. Et si le but de Diaby sur un bon service du Duc est refusé pour hors-jeu, les Bleus n’ont pas besoin de forcer pour presser un peu plus les Oranje. En effet, alors que Khephren Thuram s’apprêtait à faire ses débuts en sélection, c’est sur un rush solitaire et une frappe croisée du tout-puissant Kylian Mbappé que cette séance plénière s’est refermée (4-0, 88e), alors que dans le temps additionnel, Mike Maignan se permet de renvoyer une deuxième fois à la retraite Hugo Lloris en renvoyant un ultime penalty de Memphis Depay, après une faute d’Upamecano. Décidément, tout va bien pour cette France.

France (4-3-3) : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Hernández – Griezmann (Fofana, 76e), Tchouaméni (Camavinga, 76e), Rabiot (K. Thuram, 89e) – Coman (Diaby, 67e), Kolo Muani (Giroud, 76e), Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.

Pays-Bas (4-3-3) : Cillessen – Timber, Geertruida (Malacia, 87e), Van Dijk, Aké – Wijnaldum, De Roon (Blind, 67e), Taylor (Weghorst, 33e) – Berghuis (Malen, 67e), Depay, Simons (Klaasen, 67e). Sélectionneur : Ronald Koeman.

