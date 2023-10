Henry : « J'aimerais parler de Dupont »

Thierry Henry à Grenoble, première.

Pour le compte de sa troisième journée des éliminatoires à l’Euro Espoirs 2025, l’équipe de France Espoirs a choisi le Stade des Alpes et l’Isère pour mouiller le maillot tricolore. À cette occasion, le sélectionneur des Bleuets, accompagné par son capitaine Warren Zaïre-Emery, s’est penché sur l’opposition à venir contre Chypre en conférence de presse. Après deux succès acquis à l’extérieur et une place de leader, la France U21 pourrait aborder la rencontre avec un joueur offensif de plus dans son onze de départ.« Peut-être que nous allons assister à quelque chose de différent, explique le champion du monde 1998. Quand tu as la possibilité de faire entre Maghnes (Akliouche) ou Désiré Doué, cela peut arriver. Contre la Bosnie, la passe de Maghnes pour Mathys (Tel) était millimétrée. Nous allons voir ce que l’on peut faire pour travailler contre différents blocs. 4-4-2, 5-4-1 ou 5-3-2 sans pressing, il faut s’attendre à cela. (…) Essayer d’ouvrir une équipe adverse, ce n’est pas évident. Il faut créer des brèches. »

Au lendemain de la défaite du XV de France contre l’Afrique du Sud, Henry s’est également penché sur la thématique de la rotation et notamment des remplaçants. « Je ne vais pas revenir sur le rugby et ce qu’il s’est passé, mais le remplaçant est en réalité un game changer. En l’occurrence, le travail de sape est effectué en amont. Contre la Bosnie, la passe de Mathys termine sur Arnaud (Kalimuendo), mais Elye (Wahi) fatigue la défense avant. Il y a eu un travail de sape effectué avant. Les mecs rentrent pour terminer, mais dans les autres sports, ils ne sont pas appelés remplaçants. Tu as même un trophée en NBA, avec le sixième homme. »

En fin de compte, Henry a finalement pris un temps pour parler du quart de finale perdu par la France hier au Stade de France. « C’est dur. Warren peut vous dire, j’ai regardé la première mi-temps sans parler. Une équipe comme l’Afrique du Sud rentre dans sa zone de confort quand ils ne sont pas bien, c’est là que tu vois un champion. Après, il y a eu des décisions plus que légères. Mais j’avais du mal à m’emballer. Je suis resté calme pendant presque tout le match, même si j’avoue que sur la dernière possession, j’avais du mal à le rester. J’aimerais bien parler de Dupont, c’est un exemple pour tous, pour Warren. Franchement, chapeau bas. Mettre son corps pour la science que ce soit à l’hôpital ou sur le terrain, ce n’est pas évident. Il aura des séquelles de tout cela. Perdre contre l’Afrique du Sud d’un point, c’est rageant. Vraiment rageant… »

Pourvu que la France s’en sorte mieux contre Chypre.

