La France voit son rêve brisé par l'Afrique du Sud

France 28-29 Afrique du Sud

Essais : Baille (4e, 31e) et Mauvaka (22e) pour la France // Arendse (8e), De Allende (18e), Kolbe (26e) et Etzebeth (67e) pour l’Afrique du Sud

Transformations : Ramos (5e, 32e) pour la France // Libbok (9e, 28e) et Pollard (67e) pour l’Afrique du Sud

Pénalités : Ramos (40e, 54e, 73e) pour la France // Pollard (69e) pour l’Afrique du Sud.

Gagner 24 de ses 25 derniers matchs à domicile, cela donne une certaine confiance avant d’aborder un quart de finale de Coupe du monde sur ses terres. Forcément, la France avait l’avantage du terrain et du public, et l’Afrique du Sud s’est préparée en tenant compte de ce facteur avec des enceintes pour faire cracher les décibels. Visiblement, cela a fonctionné : pour un point, les Springboks sortent des Bleus tout proches de rejoindre le dernier carré. Mais en fin de compte, le combat contre la nation arc-en-ciel s’est terminé dans la tristesse. Après le beau temps vient la pluie.

Montjoie ! Saint-Denis !

Dans un Stade de France incandescent, le pays hôte compte renvoyer les champions du monde en titre sur leur continent. Premier à se mettre en action, Antoine Dupont fait des mains et des pieds pour lancer Matthieu Jalibert d’abord, puis Louis Bielle-Biarey dans l’en-but adverse. Attentif, Damian Willemse a évité cette première tentative d’essai, mais l’arrière des Springboks n’a pas pu contrer la deuxième vague locale, lorsque Dupont puis Damian Penaud ont mis Cyril Baille en orbite pour aplatir en coin (5-0, 4e). Aiguisé comme une lame de rasoir, Thomas Ramos a ajouté deux points supplémentaires (7-0, 5e). Mais face à la tentative de révolution, les visiteurs ont mis le paquet pour renvoyer la pareille. Eben Etzebeth a sauvé sa patrie d’un deuxième essai tricolore, puis Kurt-Lee Arendse est parti dans le dos de la défense pour égaliser avec l’aide de son buteur Manie Libbok (7-7, 9e).

Les hostilités bien lancées, l’Afrique du Sud n’a pas souhaité s’arrêter en si bon chemin et Damian De Allende a troué une nouvelle fois le rideau défensif français par sa puissance (7-12, 18e). Une puissance à laquelle Peato Mauvaka, une nouvelle fois lancé par un Dupont exemplaire, a répondu d’une main de maître pour recoller les morceaux (12-12, 22e). Sans temps mort, le match a pris une nouvelle dimension grâce à la filouterie de Cheslin Kolbe. Assez vif pour contrer la transformation de Ramos, le trois quart aile s’est ensuite envolé sur un contre pour marquer un nouvel essai transformé (12-19, 28e). L’Afrique du Sud a fait le plus dur ? Pas du tout : avec un nouvel essai au ras, Baille s’offre un doublé, et les Bleus égalisent encore dans cette bataille homérique (19-19, 32e). L’action de la première période reste toutefois à venir : Etzebeth récolte un carton jaune juste avant la pause et permet à Ramos de faire virer la France en tête au buzzer (22-19, 40e).

Le coup de Pollard

En supériorité numérique, les Bleus ne parviennent pas à percer une défense en béton armé. Le banc sud-africain en profite pour faire son entrée en quasi-totalité, mais ce sont bien les locaux qui mettent le bleu de chauffe : Ramos passe une nouvelle pénalité (25-19, 54e) et la France se met à croire en sa bonne étoile. De plus en plus conquérant en touche, notamment grâce à Charles Ollivon, le XV du Coq exerce un gros pressing à la récupération et le tenant du titre commence à montrer des signes d’impatience. Oui, mais voilà : au terme d’un jeu au pied à cinq mètres, Etzebeth est de retour pour conclure en force avec quatre défenseurs sur le dos et Handre Pollard fait passer les Sud-Africains devant (25-26, 67e). La suite, c’est une réponse de buteur à buteur entre Pollard et Ramos (28-29, 73e) pour laisser le suspense durer jusqu’à la dernière minute, à la dernière seconde. Et à la fin, c’est la France qui pleure.

France (1-4-2-3-2-3): Ramos – Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey – Jalibert (Moefana, 73e), Dupont – Ollivon, Alldritt (Macalou, 70e), Jelonch (Cros, 51e) – Flament (Taofifenua, 50e), Woki – Atonio (Aldegheri, 58e), Mauvaka (Bourgarit, 64e), Baille (Wardi, 50e). Sélectionneur : Fabien Galthié.

Afrique du Sud (1-4-2-3-2-3): Willemse (Le Roux, 51e) – Kolbe, De Allende, Kriel, Arendse – Libbock (Pollard, 45e), Reinach (De Klerk, 45e) – Kolisi (Folie, 46e), Du Toit, Vermeulen (Smith, 51e) – Etzebeth, Mostert – Kitshoff (Nche, 51e), Mbonambi, Malherbe (Koch, 63e). Sélectionneur : Louis Koen.

En direct : France-Afrique du sud (28-29)