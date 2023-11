Koundé revient sur le petit pont subi contre la Grèce

Anatomie d’une humiliation.

À l’occasion d’une interview pour Clique sur Canal+ ce mercredi, Jules Koundé est revenu sur le petit pont qu’il a concédé en voulant défendre face à Dimítris Giannoúlis, lors du match de qualification à l’Euro 2024 entre la France et la Grèce (score final 2-2). Une erreur qui a mené au but du 2-1 pour les locaux, mais qu’explique aujourd’hui le défenseur du Barça : « J’ai deux choses qui se passent dans ma tête à ce moment-là. La balle, il la pousse un peu loin et j’hésite à intervenir fort. Puis je vois que je vais être un peu en retard et je décide de retenir. C’est des choses à ne pas faire. »

"C'est toujours regrettable." Jules Koundé revient sur le petit pont lors du match France-Grèce, et les critiques qui ont suivi. pic.twitter.com/uBnjDRx6Kp — CLIQUE (@cliquetv) November 22, 2023

« C’est ce qui se passe quand on ne décide pas, quand on a deux idées en tête et qu’on ne fait aucune des deux. Ça permet à l’adversaire de prendre l’avantage, c’est toujours regrettable », explique celui qui n’a pas vraiment marqué de points en suppléant Jonathan Clauss dans son couloir droit mardi. Jules Koundé avoue avoir lu les critiques suite à son match, mais dit y être suffisamment habitué pour « regarder et passer à autre chose » : « Le plus important, c’est les coéquipiers, c’est ce que pense le coach. »

Pas sûr que DD ait apprécié le petit pont cela dit.

