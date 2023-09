Giroud et Dembélé dans le onze des Bleus contre l’Irlande

À croire que ça aide de jouer avec le patron.

Pour la grande rentrée de l’Équipe de France, Didier Deschamps a choisi de titulariser Olivier Giroud et Ousmande Dembélé face à l’Irlande ce jeudi soir. Du haut de ses 36, bientôt 37, piges, le Milanais fêtera sa 125e sélection sur la pelouse du Parc des Princes. De son côté, le néo-parisien, retrouve le onze des Bleus pour la première fois de l’année 2023. Sa dernière en tant que titulaire avec les Tricolores remontant à la finale de la Coupe du monde, où il était sorti au bout de 41 petites minutes. Les deux hommes accompagneront le capitaine Kylian Mbappé sur le front de l’attaque.

𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤' 𝙙𝙚𝙨 𝘽𝙡𝙚𝙪𝙨 pour ce match de rentrée face à la République d'Irlande 🇮🇪⚔️#FRAIRL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rWIWXnUHLC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2023

Pour le reste de sa compo, DD a fait dans le classique avec un trio Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni-Antoine Griezmann au milieu. Derrière, Jules Koundé et Dayot Upamecano seront associer aux frangins, Théo et Lucas, Hernandez. Nouveau taulier des Bleus depuis les retraites internationales d’Hugo Lloris et Steve Mandanda, Mike Maignan prendra place dans les cages françaises.

Autant dire que tous les feux sont au Green.

En direct : on se fait un petit quiz foot de rentrée sur Twitch