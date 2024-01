Le terrible Noël de la famille Given

Clairement pas le meilleur des Noël.

Shay Given et sa famille ont vécu deux drames fin 2023. Le 23 décembre, l’ancien gardien de Newcastle avait la douleur de perdre son frère Kieran. Deux jours plus tard, le 25, son oncle Ambrose décédait à son tour. Les deux ont été emportés par une maladie.

« Il est difficile de trouver les mots pour décrire cette semaine pour la famille Given, qui dit au revoir à notre incroyable frère, qui était aussi un ami pour tant de gens, un musicien, un mari, un père et un fils, a avoué le portier emblématique de l’Irlande (134 sélections) dans un message publié sur Instagram. Notre bande ne sera plus jamais la même, mais nous nous souviendrons et célébrerons tous les bons moments que nous avons eus. » Celui qui a pris sa retraite sportive en 2017 a également eu une pensée pour son oncle, qui va laisser « un autre grand vide dans notre famille. »

