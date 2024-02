L’Irlande confie (temporairement) sa sélection à un ancien défenseur de Manchester United

Ireland, ‘Til I die.

John O’Shea vient d’être nommé par la fédération irlandaise de football au poste de sélectionneur intérimaire. La République d’Irlande s’était séparée en novembre dernier de Stephen Kenny, après l’échec de la qualification au prochain Euro. L’ancienne légende de Manchester United (1999-2011) va occuper ce poste pour les deux prochaines rencontres, face à la Belgique le 23 mars et face à la Suisse le 26 mars. Il sera épaulé par Paddy McCarthy, actuellement entraîneur adjoint d’Oliver Glasner à Crystal Palace.

La fédération irlandaise explique dans un communiqué que cet intérim ne sera que de très courte durée car le choix du futur entraîneur principal sera entériné début avril. De 2020 à 2023, l’ancien international irlandais (118 capes) s’est déjà occupé de la catégorie espoirs de la sélection irlandaise avant de rejoindre Stephen Kenny pour l’épauler à la tête des Hommes en vert. Sa dernière expérience est au poste d’adjoint aux côtés de Wayne Rooney à Birmingham. Ce dernier étant limogé en janvier 2024, l’ancien Black Cat a quitté le club par un accord mutuel le mois dernier.

FAI appoint John O’Shea as Interim Head Coach of the Men’s National Team 🇮🇪

O'Shea, who has 118 caps for Ireland, will take charge of the two international friendlies in March against Belgium and Switzerland at the Aviva Stadium, assisted by Paddy McCarthy 💚

— Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) February 28, 2024