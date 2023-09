Les Bleus continuent leur bingo

France 2-0 Irlande

Buts : Tchouaméni (19e) et M. Thuram (48e) pour les Bleus

Un carton plein et des assiettes adverses vides : à l’heure de venir les voir traîner au Parc des Princes pour la première fois depuis une soirée de novembre 2021 où ils avaient éparpillé en mille morceaux le Kazakhstan (8-0), les Bleus allaient bien. Très bien, même, bien que Didier Deschamps ait passé ses premiers jours de la semaine à souffler sur l’optimisme ambiant et tenté de rappeler à tous les suiveurs les souvenirs d’un match aller en Irlande plus que complexe. Sautons tout de suite à pieds joints sur le suspense : les hommes de Deschamps vont toujours bien et ont ajouté, jeudi soir, un cinquième succès en cinq rencontres sur la route qui doit les mener tout droit à l’Euro 2024 face à des Irlandais vite mis en difficulté par les idées d’un bon Ousmane Dembélé et d’un Aurélien Tchouaméni « poulpesque ».

Le Tchou du chapeau et les assiettes vides

Précieux pour tenir l’équilibre bleu, le milieu du Real, déposé aux côtés d’Adrien Rabiot, a passé sa soirée à boucher des trous et aura même réussi à en créer un d’une frappe limpide (1-0, 19e). Gourmand, il aurait pu récidiver en seconde période sans un bon Bazunu (67e). Autre chose ? Oui : l’équipe de France a globalement maîtrisé son affaire, tenant assez largement le ballon (64% du temps en première période, 72% en seconde), limitant sa proie à des miettes malgré une organisation sans ballon loin d’être parfaite, mais peinant aussi d’abord à inquiéter plus que ça Bazunu, seulement poussé au réflexe par un coup franc lointain de Griezmann (15e) et facile sur deux tentatives lointaines (2e, 35e).

Puis, au retour des vestiaires, le train bleu, qui s’est déployé en 3-2-5 avec deux mobylettes chargées de cramer les couloirs irlandais – Ousmane Dembélé et Théo Hernandez –, a repris son chemin, et Marcus Thuram, venu suppléer Giroud, blessé, en première période, a rapidement doublé la mise à la suite d’une frappe de Mbappé mal repoussé par Duffy (2-0, 48e). Jusqu’ici en claquettes, Maignan a ensuite été poussé à un top arrêt par Ogbene (51e), alors que Kylian Mbappé, qui s’est parfois compliqué la vie malgré une énergie positive, a dévoré un face-à-face avec Bazunu avant d’être signalé hors jeu (55e). Antoine Griezmann, lui, a peu à peu ressorti son costume de vrai 10 au fil de la rencontre, ce qui est souvent synonyme de velours pour son jeu et celui des Bleus. À l’abri, Deschamps a pu passer son dernier quart d’heure sur son banc, jouant avec ses pions (entrées de Saliba, Coman, Camavinga et Pavard) et savourant une fin de partie en contrôle dans un Parc moite, marquée par quelques coups de béliers supplémentaires (un poteau de Dembélé, une tête ratée de Thuram, un pétard de Coman) et aucune tache au tableau avant d’aller défier l’Allemagne en amical. Le carton est toujours plein et les assiettes adverses toujours vides.

France (4-2-3-1) : Maignan – Koundé (Pavard, 89e), Upamecano, L. Hernandez (Saliba, 72e), T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé (Coman, 72e), Griezmann (Camavinga, 90e), Mbappé – Giroud (Thuram, 26e). Sélectionneur : Didier Deschamps.

Irlande (3-5-2) : Bazunu – Duffy, Egan, Collins – Knight, Browne, Cullen, Molumby (O’Shea, 67e), Stevens (McClean, 46e) – Idah (W. Keane, 67e, Connolly, 78e), Ogbene (Ebosele, 84e). Sélectionneur : Stephen Kenny.

