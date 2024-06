Eric Chelle, sélectionneur du Mali, appelé à démissionner par un journaliste

Il n’y a pas qu’au Cameroun que la situation est compliquée.

Défait par le Ghana (1-2) malgré un but gag de Kamory Doumbia pour le compte de la troisième journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, le Mali s’enfonce peu à peu dans la crise. Troisième de son groupe, à deux points des Comores et du Ghana avec un match en plus, la qualification s’éloigne. Seule la première place sera en effet qualificative pour le Mondial aux Etats-Unis et après l’élimination en quart de finale contre la Côte d’Ivoire lors de la dernière CAN, la situation d’Eric Chelle ne tend pas vers l’optimisme.

La pression lui a été mise directement en conférence de presse par un journaliste qui, au lieu d’y aller par quatre chemin, lui a tout simplement demander de… démissionner. Une requête directe et peu commune qui n’a pourtant pas déstabilisé le sélectionneur, lequel a répondu avec plein de sang-froid : « On va voir maintenant si je suis capable de gérer ce groupe, de répondre dans l’adversité. C’est le football. C’est pas la Coupe du monde aujourd’hui. Moi je suis triste pour vous et le public. Aujourd’hui, quel autre choix que d’encaisser ? J’encaisse. Après, c’est la Fédération qui va décider par rapport à mes performances. Moi, encore une fois, je me sens capable de gérer ce groupe. Je pense que je l’ai prouvé aussi. »

CHELLE SEUL FACE À LA PRESSE 🥶 🗣️"Coach (Éric Sékou Chelle) je vous demande humblement de démissionner. " Voici les mots du journaliste Amadou Kouyaté lors de la conférence de presse après le match contre le Ghana. pic.twitter.com/Mx8E97P1yF — Nation Foot Mali 🇲🇱 (@nationfootmali) June 7, 2024

Classe, oui, suffisant ? Peut-être pas.

L’incroyable but de Kamory Doumbia