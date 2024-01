La Côte d’Ivoire veut Hervé Renard en prêt

On s’attendait à tout, sauf à ça.

Licencié ce mercredi à la suite de la défaite de la Côte d’Ivoire face à la Guinée équatoriale (4-0), Jean-Louis Gasset a laissé les Éléphants sans sélectionneur, en pleine Coupe d’Afrique des nations. En intérim, la fédération ivoirienne a ainsi placé Emerse Faé, jusque-là adjoint, afin d’assurer la suite de la compétition. Mais les évènements pourraient prendre une autre tournure, comme l’annonce L’Équipe. En effet, les Ivoiriens souhaiteraient obtenir « le prêt » de Hervé Renard pour terminer la CAN. Une proposition assez improbable, puisque Renard occupe actuellement le poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine. La Fédération française a donc été contactée, et doit donner sa réponse dans les prochaines heures.

Déjà vainqueur de la CAN avec la Côte d’Ivoire en 2015 (victoire aux tirs au but face au Ghana), Hervé Renard est vu comme un sauveur chez les Éléphants, lui qui a mis fin à une disette nationale de 23 ans en CAN. Les Ivoiriens seront opposés au Sénégal pour leur huitième de finale ce lundi 29 janvier au Sénégal (21 heures).

Entraîner trois sélections en six mois (France, Côte d’Ivoire, voire Algérie), c’est visiblement possible.

La FFF serait ouverte à l’idée de prêter Hervé Renard à la Côte d'Ivoire