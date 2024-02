Quand Victor Osimhen rafistole les filets du but de Sassuolo

Attaquant polyvalent.

Victor Osimhen a brillé lors de la victoire du Napoli ce mercredi, inscrivant un triplé face à Sassuolo (6-1) en un peu plus d’un quart d’heure. En plus de ses buts, l’avant-centre âgé de 25 ans s’est également distingué d’une toute autre manière, juste après avoir mis le premier pion de la soirée. À la 37e minute du match, alors que le score n’était seulement de 2-1 en faveur des Partenopei, le Super Eagle a prêté main-forte aux arbitres pour venir fixer avec du strap le filet du but des Neroverdi, qui s’était détaché. Valait mieux prévenir que guérir, vu la manière dont les filets ont été sollicités.

Is there anything Victor Osimhen can't do 💪 pic.twitter.com/cIkSv7QCDc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 28, 2024

Si vous vous posez la question, Super Victor mesure presque 2,44m les bras levés.