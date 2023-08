Gerson s’excuse pour avoir cassé le nez de son coéquipier

Tout est bien qui finit bien.

Après avoir eu une altercation ce mardi avec son coéquipier Guillermo Varela, Gerson s’est excusé sur ses réseaux. Pour rappel, cette bagarre avait eu lieu dans le cadre de l’entrainement de leur club, Flamengo. L’Uruguayen aurait eu le nez cassé et a dû se rendre à l’hôpital. Les deux joueurs ne vont donc pas jouer ensemble bientôt car l’Uruguayen a subi par ailleurs une blessure au ligament collatéral médial, en coupe du Brésil contre Grêmio, match durant lequel il était logiquement apparu avec des séquelles sur le pif.

Guillermo Varela arrancó con todo frente a Gremio en semis de Copa de Brasil pero salió lesionado y se fue aplaudido; en su rostro quedaron las secuelas de la golpiza que le dio su compañero Gerson https://t.co/GUF9gdLusa — El Observador (@ObservadorUY) August 17, 2023

« Comme nous en avons parlé hier matin, les erreurs font partie de l’être humain, a écrit Gerson. Je suis sûr que nous en sortirons grandis. Je prolonge ici notre accolade d’hier. Je te souhaite une courte convalescence après ta blessure au genou, et de revenir parmi nous dès que possible. Nous continuons à rechercher le bien de l’équipe. Pour Flamengo ! » Varela a accepté les excuses de son partenaire, comme expliqué sur Instagram : « Merci pour ton soutien. Nous avons toujours eu une bonne amitié, et les erreurs nous apprennent toujours quelque chose. »

Amigo e companheiro de trabalho, @guille_varela4, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no… pic.twitter.com/5pnq78z9zn — Gerson Santos (@GersonSantos08) August 17, 2023

Attention quand même au prochain duel à l’entraînement.