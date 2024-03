Une remontada de Villarreal face à l’OM ? Éric Bailly y croit

Cinq ans après PSG-Manchester United, Éric Bailly va-t-il traumatiser un autre club français ?

Jeudi dernier, Villarreal n’a pas existé lors de son huitième de finale aller de Ligue Europa face à l’OM (4-0). Mais les hommes de Marcelino pourraient-ils réaliser l’impossible en renversant les Olympiens ? Interrogé en conférence de presse, l’ancien Marseillais de retour à Villarreal depuis cet hiver y croit : « Il faut essayer de faire une remontada, même si ce sera très difficile. »

D’après l’Ivoirien, le Sous-Marin jaune doit s’appuyer sur ses bonnes performances en championnat, restant sur une série de huit matchs sans défaite, avec des victoires convaincantes face au Barça (3-5), la Real Sociedad (1-3) et le Real Betis (2-3). « Le plus important est de montrer ce qu’on a fait en championnat. En ayant encaissé quatre buts, tout le monde pense que nous sommes déjà éliminés de cette compétition. On a déjà fait ce genre de choses, on ne sait jamais ce qui peut se passer », veut croire Éric Bailly.

La méthode Coué sera-t-elle suffisante ? Réponse ce jeudi.

