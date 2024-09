Vainqueur de Las Palmas, Villarreal monte sur le podium de Liga

Villarreal 3-1 Las Palmas

Buts : Pépé (45e), Barry (84e), Baena (90e+7) pour Villarreal // Silva (47e) pour Las Palmas

Le sous-marin jaune est bel et bien à la surface.

Plutôt convaincant depuis le début de la saison, Villarreal a pris trois points de plus ce lundi dans son antre face à Las Palmas, non sans mal (3-1). Les joueurs de Marcelino ont largement dominé les débats, se créant une multitude de situations, mais ils ont tout de même dû attendre une phase de transition conclue par Nicolas Pépé pour ouvrir le score (1-0, 45e). Dès le retour des vestiaires, ils ont été surpris par l’égalisation de Fabio Silva, clinique face au but, après une brillante ouverture d’Adnan Januzaj (1-1, 47e). Presque dans la foulée, Alex Baena a manqué la possibilité de remettre les siens en tête en ratant son penalty (51e), et les locaux ont patienté jusque dans les derniers instants pour faire la différence. Sur un centre, le Français Thierno Barry a gagné son duel et poussé le ballon au fond, l’arbitre validant finalement le but après un hors-jeu signalé au départ (2-1, 84e), puis Baena s’est rattrapé en faisant le but du break dans le temps additionnel (3-1, 90e+4).

Un succès qui place Villarreal sur le podium, à deux longueurs du Real Madrid et à quatre du Barça. Las Palmas ne s’en sort pas et reste bon dernier.

