Le Sous-Marin Jaune coule Las Palmas

Villarreal réalise un excellent début de saison malgré une lourde défaite à domicile contre un FC Barcelone en grande forme (1-5). L’équipe s’est bien rattrapée en battant l’Espanyol Barcelone à l’extérieur (1-2), notamment grâce à un doublé d’Ayoze Perez, leur nouvelle recrue estivale. En sept journées, Villarreal a remporté quatre matchs, dont des victoires importantes contre le Celta Vigo (4-3) et le FC Séville (1-2), ainsi qu’un nul contre l’Atlético Madrid (2-2). À l’entame de la journée, ils étaient 4e du classement, avant de chuter à la 6e place. Plusieurs joueurs-clés sont incertains pour le prochain match, notamment Raul Albiol, blessé, ainsi que Gerard Moreno, souvent gêné physiquement. Ayoze Perez, en grande forme, est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat avec six buts, juste derrière Robert Lewandowski.

Las Palmas est toujours en quête de sa première victoire en championnat cette saison. Le club reste sur une série noire de 21 matchs sans succès en première division, une trajectoire similaire à celles de Levante, Elche ou Almeria, clubs désormais en deuxième division. Cependant, avec seulement 2 points de retard sur le premier non relégable, Valence, il est encore trop tôt pour les condamner. Cette semaine, Las Palmas a interrompu une série de trois défaites consécutives en obtenant un match nul face au Bétis Séville (1-1). Mais cette rencontre a été marquée par la blessure de leur attaquant clé, Sandro Ramirez, ce qui s’ajoute à une liste de blessés déjà longue (Marvin Park, McKenna, Marmol, Cillessen). Malgré quelques retours, comme Januzaj et Pejino, l’équipe reste affaiblie. Villarreal, en meilleure forme et plus complet, devrait logiquement s’imposer, pourquoi pas grâce à un but de l’inévitable Ayoze Pérez (6 buts en 7 journées).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Barça reçu 6 sur 6 à Villarreal