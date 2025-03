« On va te donner de l’argent sous la table », l’étonnante révélation de cet ancien joueur espagnol sur le Barça

Le Barça aurait-il voulu soudoyer un petit jeune de 20 ans ?

C’est en tout cas ce que déclare l’ancien international espagnol Antonio Guayre. Au micro de la chaîne Youtube Curios@s, l’homme aujourd’hui âgé de 44 ans est revenu sur l’approche du FC Barcelone au début des années 2000, alors qu’il évoluait avec Las Palmas. « J’ai pris l’avion et je suis allé à Barcelone sans que personne ne le sache, seulement mon agent, confie l’ancien ailier. Je suis allé manger avec Carles Rexach, qui était le directeur sportif, et il m’a dit : “On va te donner de l’argent sous la table, tu viens d’une famille modeste.” Ils m’ont dit de rester à Las Palmas pour m’entraîner et “on te donnera de l’argent sous la table” », répète-t-il, se souvenant avoir été dans un état de « panique ».

L’objectif du club catalan était de signer Antonio Guayre à la fin de son contrat avec son club formateur. Sauf que Villarreal en a décidé autrement et a levé la clause de six millions d’euros auprès de Las Palmas en 2001. Finalement, l’Espagnol n’a jamais porté la tunique des Blaugrana. Une carrière menée en totalité en Espagne, en passant, entre autres, par le Sous-Marin jaune et le Celta de Vigo.

Pour info, les pourboires, c’est sur la table.

Le Barça s’impose à Las Palmas grâce à ses remplaçants