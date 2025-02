Le Barça s’impose à Las Palmas grâce à ses remplaçants

Buts : Olmo (62e) et Torres (90e+5) pour les Blaugrana.

Il est possible de se déplacer aux Canaries sans se faire plumer.

Sans briller, le FC Barcelone a au moins assuré l’essentiel face à Las Palmas ce samedi. Les Catalans, qui étaient dans l’obligation de gagner pour ne pas perdre la tête de la Liga, ont signé un court succès grâce à des réalisations de Dani Olmo et Ferran Torres (0-2).

Le début de match est animé, avec plusieurs occasions pour los Amarillos : Wojciech Szczęsny s’interpose ainsi rapidement sur un tir de Stefan Bajčetić, avant de dévier en corner une frappe lourde de Sandro Ramírez. Les Blaugrana dominent stérilement leur adversaire, mettant le pied sur le ballon sans parvenir à se créer des opportunités chaudes. À la pause, Hansi Flick décide de faire entrer en jeu Dani Olmo. Trouvé par Lamine Yamal dans la surface, l’ancien joueur de Leipzig débloque la situation peu après l’heure de jeu grâce à un tir puissant sous la barre après un bel enchaînement technique (0-1, 62e).

La fin de match, pauvre en occasions franches, voit Ferran Torres fixer le score final dans le temps additionnel. L’ancien joueur de Valence, lui aussi monté au jeu, profite d’un horrible dégagement d’un défenseur de Las Palmas et d’un service de Raphinha pour trouver les filets, là encore à l’aide de la barre (0-2, 90e+5).

Ferran Torres and Dani Olmo both scoring off the bench to win it for Barça.

Great substitutions from Hansi Flick 👏 pic.twitter.com/vyi4pZEvsZ

— ESPN FC (@ESPNFC) February 22, 2025