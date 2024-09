Le Barça reçu 6 sur 6 à Villarreal

Villarreal 1-5 FC Barcelone

Buts : Pérez (38e) pour le Sous-Marin jaune // Lewandowki (20e, 35e), Torre (58e), Raphinha (74e, 83e) pour les Blaugrana

Des débuts parfaits.

Trois jours après la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco en Ligue des champions, le FC Barcelone s’est repris de la plus belle des manières sur la scène espagnole en signant sa sixième victoire en autant de rencontres face à Villarreal (1-5). Si le score au coup de sifflet final est large, les hommes de Hansi Flick ont été longtemps malmenés, avant de s’envoler en seconde période.

Lamine Yamal régale (encore)

Dans le premier acte, c’est Robert Lewandowski qui a permis au Barça de prendre rapidement les devants. En une touche sur une passe de Pablo Torre (0-1, 20e), puis d’un retourné du droit (0-2, 35e), l’avant-centre polonais ne s’est pas privé pour montrer, une nouvelle fois, son sens du but. Très en forme depuis le début de saison, Lamine Yamal, à l’origine du deuxième but, s’est encore montré à son avantage avec des dribbles dans tous les sens, un penalty provoqué, mais raté par Lewandowski (66e) et une passe décisive pour Raphinha sur le dernier but de la soirée (1-5, 83e).

Avant celui-ci, Torre (1-3, 58e) et le Brésilien (1-4, 74e) avaient creusé l’écart, mais Villarreal n’a pas à rougir de sa performance. Si Ayoze Pérez a trouvé le chemin des filets (1-2, 38e), ses coéquipiers se sont heurtés aux drapeaux des arbitres assistants. Yeremy Pino (8e), Nicolas Pépé (49e) et Thierno Barry (68e) ont tous vu leur but être refusé pour hors-jeu.

Malgré cette large victoire et la tête du classement, le Barça a perdu Marc-André ter Stegen sur blessure.