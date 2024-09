Pronostic Villarreal Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Festival offensif, Villarreal et Barcelone sont coutumiers du fait !

Villarreal est invaincu cette saison en Liga avec trois victoires contre le FC Séville (1-2), Celta de Vigo (4-3) et Majorque (1-2). Ils ont cependant été tenus en échec par Valence (1-1), qui n’avait pas encore gagné. Actuellement 4e au classement, Villarreal s’apprête à affronter un FC Barcelone en grande forme, qui a remporté ses cinq premiers matchs. Marcelino pourra à nouveau compter sur Pape Gueye, de retour de suspension, mais plusieurs joueurs clés, comme Gerard Moreno, Foyth, Pedraza et Kambwala, sont blessés. Ayoze Pérez, recrue en provenance du Real Betis, brille avec trois buts, tandis que Thierno Barry et Logan Costa, arrivé de Toulouse, se distinguent également.

Le FC Barcelone domine le championnat après avoir remporté ses cinq premiers matchs, notamment contre Valence, l’Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valladolid, et Girona. Cependant, les Blaugrana ont mal commencé leur campagne en Ligue des champions avec une défaite 2-1 face à Monaco, en partie due à l’expulsion d’Eric Garcia. Seul buteur barcelonais lors de ce match, Lamine Yamal, en pleine forme, sort d’un doublé en championnat. Robert Lewandowski, meilleur buteur de la Liga avec 4 réalisations, sera un atout majeur. La rencontre contre Villarreal, habituée à être prolifique en buts (5-3 et 4-3 la saison passée), s’annonce passionnante, et Lewandowski pourrait bien en profiter pour ajouter à son compteur.

