Le Barça se sort du piège Villarreal

Villarreal 3-4 FC Barcelone

Buts : Foyth (26e), Sørloth (40e) et Baena (50e) pour les Amarillos // Gavi (12e), De Jong (15e), F. Torres (68e) et Lexandowski (72e) pour le Barça

Le Barça s’est fait peur, mais le Barça s’est imposé au terme d’un match au scénario fou.

Pour son déplacement à la Cerámica, les Barcelonais n’ont pas pu compter sur les conseils de Xavi depuis le banc de touche. Encore sous le coup d’une suspension disciplinaire, l’entraîneur blaugrana a pu assister à un match à rebondissements depuis les tribunes. Pourtant, tout semblait sous contrôle du Barça au terme d’un premier quart d’heure géré d’une main de maître. Titulaire dans le onze de départ pour la deuxième fois consécutive, Lamine Yamal a offert le premier but à Gavi d’un centre millimétré (12e, 0-1). En très grande forme, la dernière perle issue de la Masia a pu observer le deuxième but de son équipe inscrit par Frenkie De Jong suite à une mauvaise intervention d’Alfonso Pedraza (15e, 0-2).

Peu enclin à se laisser abattre, Villarreal a cependant réagi avec brio dans la première période. Troublant la vigilance de Marc-André Ter Stegen, Juan Foyt a réduit l’écart sur corner (26e, 1-2) puis Alexander Sørloth a égalisé au terme d’un mouvement collectif avec Pedraza et Gerard Moreno (40e, 2-2). Après quinze minutes de repos, le Sous-marin jaune a été plus réaliste pour passer devant au tableau d’affichage grâce à Alex Baena, servi par un Pedraza auteur de sa deuxième passe décisive du match (50e, 3-2). Renversé, le Barça n’a pas paniqué pour autant. Entré en jeu, Ferran Torres a égalisé de près (68e, 3-3) et l’inévitable Robert Lewandowski s’est montré décisif pour offrir la victoire à son équipe (72e, 3-4). Grâce à ce succès aussi étriqué que spectaculaire, le Barça s’invite sur le podium provisoire et reste à deux points du Real Madrid, leader du championnat.

Quatre torpilles pour couler un aussi gros sous-marin, c’était le minimum syndical.

Villarreal (4-4-2) : Jörgensen – Pedraza, Cuenca, Gabbia, Foyth – A.Baena (J. Morales, 77e), Parejo (B. Díaz, 86e), Capoue, Terrats – Moreno, Sørloth. Entraîneur : Quique Setién.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Alonso, Christensen (E. Garcia, 46e), Koundé, S. Roberto – F. De Jong, Romeu (F. Torres, 63e), Gündoğan (F. Lopez, 86e) – Yamal (Fati, 76e), Gavi, Lewandowski. Entraîneur : Óscar Hernández.

