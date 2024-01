Villarreal soumet le Barça dans un match totalement fou

FC Barcelone 3-5 Villarreal

Buts : Gündoğan (60e), Pedri (68e) et Bailly CSC (71e) pour le Barça // G. Moreno (41e), Akhomach (54e), Guedes (84e), Sørloth (90e+9) et Morales (90e+12) pour les Amarillos.

Ils sont tombés comme du n’importe quoi.

Troisième de Liga, mais talonné par l’Atlético de Madrid et l’Athletic Club, le FC Barcelone devait profiter de la réception de Villarreal pour creuser l’écart sur ses poursuivants. À Montjuic, les Barcelonais ont pu compter sur João Félix pour divertir le stade olympique dans un premier temps, mais Philip Jörgensen a claqué en corner la frappe du Portugais (15e). En revanche, la suite s’est transformée en montagnes russes pour les Catalans. Si Gerard Moreno a vu son premier but refusé pour un hors-jeu passif d’Alexander Sørloth (22e), l’international espagnol a pu ouvrir le score sur une frappe en première intention pour plonger les Culés dans le doute (0-1, 41e).

Mené à la pause, le Barça s’est encore plus compliqué la tâche sur un contrôle manqué de João Cancelo. Surpris par Ilias Akhomach, auteur du deuxième but de la soirée tout en vitesse pour le sous-marin jaune, le joueur prêté par Manchester City n’a pu que constater les dégâts (0-2, 54e). Avec deux buts à remonter, les Barcelonais se sont néanmoins remis à y croire à la suite de la réduction de l’écart d’Ilkay Gündoğan (1-2, 60e). Mieux encore : entré lui aussi en début de deuxième période, Pedri a marqué d’une puissante frappe déviée (2-2, 68e). Échaudé par Robert Lewandowski après l’égalisation, le malheureux Eric Bailly a marqué contre son camp à la suite d’un coup franc botté par Ferran Torres (3-2, 71e). Mais comme ce Barça a deux visages, Villarreal est revenu comme un boomerang. Gonçalo Guedes a égalisé d’un puissant tir croisé (3-3, 84e), Sørloth a profité d’une erreur de relance pour redonner un but d’avance aux visiteurs dans un temps additionnel à rallonge (3-4, 90e+9), et José Luis Morales a enfoncé le clou (3-5, 90e+12).

Ce Barça-là commence à faire très peur, mais dans le mauvais sens du terme.

FC Barcelone (4-3-3) : Peña – Fort (Cancelo, 46e), Christensen (Cubarsí, 46e), Araujo, Koundé – Romeu (Pedri, 46e), F. de Jong, Gündoğan – Yamal, J. Félix (Yamal, 59e), Lewandowski (Roque, 77e). Entraîneur : Xavi Hernandez.

Villarreal (4-4-2) : Jörgensen – Moreno (Mandi, 71e), Cuenca, Bailly, Femenia (Mosquera, 78e) – A. Rodriguez, Coquelin, Comesaña, Akhomach (Guedes, 58e) – G. Moreno (Morales, 79e), Sørloth. Entraîneur : Marcelino Garcia Toral.

Le Barça évite le piège Villarreal sous une pluie de buts