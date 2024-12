Un champion du monde argentin de retour après un an d’absence

Qui l’avait oublié ?

Éloigné des terrains depuis plus d’un an, la faute à des blessures à répétition à l’épaule, Juan Foyth (26 ans) a enfin effectué son retour sous le maillot du Villarreal CF ce mercredi, lors de la réception du Rayo Vallecano (1-1). Une délivrance pour le champion du monde argentin, ainsi que pour le public de l’Estadio de la Cerámica, qui l’a chaudement acclamé lors de son entrée à la 74e minute de jeu. De quoi donner le sourire au défenseur central, dans un entretien accordé à Marca et publié ce jeudi : « Il y a eu de nombreux mois pendant lesquels j’ai eu le soutien de beaucoup de gens, mais ils ont été difficiles. Je ne m’attendais pas à un tel accueil, donc je suis très reconnaissant envers les fans. »

Des louanges pour son remplaçant

« J’en ai beaucoup parlé avec ma femme, parce que je joue au football sans arrêt depuis que j’ai trois ans. Mon rêve d’enfant était de jouer à la télévision un jour, et quand vous obtenez ce que vous voulez le plus, c’est très difficile pour vous pendant si longtemps », complète Juan Foyth, pas avare de compliments pour Kiko Femenía, qui l’a remplacé au poste de défenseur depuis le début de son indisponibilité : « Je vois Kiko jouer et je pense qu’il est à un niveau spectaculaire. Le poste est le sien et je vais essayer de rivaliser sainement pour jouer. Si je dois le faire ailleurs, je n’ai aucun problème, mais je pousserai de n’importe où. »

Interrogé sur la cause potentielle de ses blessures, l’Argentin évoquait le calendrier infernal, préférant néanmoins profiter de son retour : « Nous jouons à un rythme très élevé, ce qui se remarque sur le terrain. À chaque départ, à chaque frein… Souvent, ce sont des circonstances du sport. Pour l’instant, je suis content d’être de retour et je sais que la route est longue pour revenir à mon niveau. »

Classe, le monsieur.

Pronostic Athletic Bilbao Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga