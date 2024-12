Pronostic Athletic Bilbao Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Bilbao – Villarreal : deux candidats à l’Europe se neutralisent ?

L’Athletic Bilbao a réalisé une performance exceptionnelle cette semaine en battant le Real Madrid 2-1 à San Mamés. Cette victoire confirme la bonne forme de l’équipe, doit maintenant être consolidée pour creuser l’écart avec leurs poursuivants et potentiellement viser une place sur le podium de LaLiga. L’Athletic est en effet invaincu depuis sept matchs en championnat, avec trois victoires consécutives contre la Real Sociedad (1-0), le Rayo Vallecano (2-1), et donc le Real Madrid. Malgré l’absence notable d’Ander Herrera, blessé, les Lions peuvent compter sur un effectif en forme. Alex Berenguer (3 buts, 4 passes décisives), les frères Williams, Inaki (3 buts, 4 passes) et Nico (1 but, 3 passes), ainsi que Guruzeta, auteur du but décisif contre Madrid, et Oihan Sancet, meilleur buteur du club avec 7 réalisations, sont prêts à poursuivre sur cette dynamique.

Villarreal traverse une période mitigée depuis la reprise après la trêve internationale. Malgré deux matchs nuls (2-2 contre Girona et Osasuna), les hommes de Marcelino restent sur une série de cinq rencontres sans défaite en Liga (2 victoires, 3 nuls). Avant la pause, le Sous-Marin Jaune avait dominé les mal classés Alavés (3-0) et Valladolid (1-2), consolidant sa place dans le haut du tableau. Cependant, la déception a été forte avec une élimination surprise en Coupe du Roi face au modeste Pontevedra, pensionnaire de 4e division (1-0). Pour leur déplacement à San Mamés, Villarreal devra composer avec plusieurs absences importantes, a priori à la fois Foyth, Pedraza, Pepe, Terrats, Bailly, Akhomach, et Cardona. En revanche, Barry, auteur de son 4e but en Liga contre Girona, s’impose comme une des révélations de l’équipe. Cette rencontre s’annonce très disputée entre deux équipes en forme et bien placées. Villarreal misera notamment sur Gerard Moreno et sur l’efficacité redoutable de Pérez (7 buts en 9 matchs de Liga) pour faire la différence. Un nul est possible entre ces deux équipes qui perdent peu.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

