Pronostic Real Madrid Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real s’en sort contre Villarreal ?

Cela fait plus d’un an que les Madrilènes n’ont pas perdu en Liga, et ce malgré des performances poussives depuis le début de la saison notamment. Avec 18 points récoltés en 8 matchs, les hommes d’Ancelotti ont 3 points de retard sur le Barça, la faute à des matchs nuls évitables contre Las Palmas, Majorque et plus récemment l’Atlético sur le même score (1-1). Pour appuyer cela, la Maison-Blanche a été défaite par le LOSC dans SA compétition, la C1 (1-0) et n’est donc que 17e de la phase de ligue. Pourtant, les Galactiques ont été reformés devant avec Mbappé, Vinícius, Rodrygo, Endrick et Bellingham, mais cela ne prend pas vraiment pour le moment. Peu utilisé mercredi à Lille, Kylian pourrait avoir plus de temps de jeu.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

La tâche s’annonce compliquée contre l’équipe qui complète le podium avec le Real et le Barça, Villarreal. Le Sous-Marin jaune possède seulement un point de retard sur le Real, grâce à ses deux récentes victoires contre l’Espanyol et Las Palmas, une belle réaction après une lourde défaite contre Barcelone (1-5). Quelques absences majeures sont a priori à noter, notamment celles des attaquants Moreno et Pérez (6 buts en 7 journées de Liga), mais on retrouvera les deux buteurs de la semaine passée Barry et Pepe pour assurer l’intérim, ou encore le meilleur passeur de la saison dernière Baena. En 8 journées, les deux équipes ont marqué dans tous les matchs de Villarreal, et cette série pourrait se poursuivre au Bernabéu malgré une probable défaite qui se profile. En Liga, le Real s’en sort quasiment toujours comme Mbappé (5 buts en 7 matchs).

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 260€ (160€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Score exact : 2-1, 3-1 ou 4-1 » est coté à 3,35 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 435€ (335€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Real Madrid Villarreal

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Real Madrid Villarreal sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Real Madrid Villarreal avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Real Madrid Villarreal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Rupture des ligaments croisés pour David Alaba