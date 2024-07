Quatre Strasbourgeois non retenus pour le stage de pré-saison

Tout ça pour être remplacés par des Brésiliens de Chelsea.

Strasbourg a trouvé un nouvel entraîneur en la personne de Liam Rosenior, et des choix ont déjà été pris. Selon L’Équipe, l’ex-coach de Hull City en Championship a décidé d’évincer trois joueurs du stage de présaison des Strasbourgeois, en Forêt Noire (Allemagne) cette semaine. Le défenseur central Lucas Perrin, à qui il reste un an de contrat, le latéral Frédéric Guilbert, qui aura la concurrence du nouveau venu Guéla Doué, et Matthieu Dreyer, le troisième gardien, n’ont pas été retenus. Le milieu de terrain Ismaël Doukouré a quant à lui fait valoir ses envies d’ailleurs. Il est pisté par Wolfsburg.

🆕 Premières minutes en Bleu&Blanc pour Pape Diong.#KSCRCSA pic.twitter.com/2Sf4NXildU — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 27, 2024

Ils pourront faire une équipe avec Colin Dagba et Renato Sanches.

Strasbourg récupère un frère Doué