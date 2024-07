Les JO en direct : Ferrand-Prévôt décroche l'or en VTT, Marchand déjà bluffant !

16h54 : Il est le temps de monter dans le train Yannick Borel !! C’est très serré dans son quart de finale face au japonais Yamada… le stress mamamaaaaa !!!!

16h48 : À suivre les amis, l’entrée en lice des volleyeurs français face à la Serbie à 17h mais aussi le match de la dream team américaine face… à la Serbie à 17h15. On va se régaler !

16h43 : Sinon, Steven van de Velde, le beach-volleyeur néerlandais condamné pour viol, a été hué par le public pour son premier match.

Boos -and some applause – as Steven van de Velde, who was convicted of raping a 12-year-old British girl when he was 19, enters the Stadium with his partner Matthew Immers. The boos were more audible when he was later introduced separately #PARIS2024 pic.twitter.com/yJGjxXKzE9 — Alexandra Topping (@LexyTopping) July 28, 2024

16h28 : Vous voulez encore un shot de frisson ? Très bien, rendez-vous sur France 2 avec les demi-finales de Camille Prigent en canoë-kayak ! Vas’y ma petite !

16h17 : Sortez les mouchoirs, quelles émotions, c’est magnifique !

L'image du jour : la Marseillaise pour Pauline Ferrand-Prévot 🇫🇷, extrêmement émue sur le podium 🫶 Suivez l'intégralité des Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via Max #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/WxtKyVr9Qn — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

15h50 : Bon, dans le même temps, Romain Cannone, sorti dès les 8es à l’épée. Le Français, champion olympique en titre, n’a pas fait le poids face au Kazakh Kurbanov (15-10). Heureusement, Yannick Borel a dominé le Japonais Minobe (15-11) et jouera son quart de finale à 16h25.

15h40 🥇 : COCORICO !!!! Pauline Ferrand-Prévôt décroche l’or olympique. Quelle performance magistrale ! Avec plus de 3 min d’avance, elle a tout simplement écrasé la concurrence. Quelle reine ! Après le sacre du rugby à 7 hier, c’est la deuxième médaille d’or pour la France dans ces Jeux olympiques 2024 !

LES LARMES DE PAULINE FERRAND-PRÉVOT ! La Française est championne olympique ! 🥹 Suivez l'intégralité des Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via Max pic.twitter.com/IVrQ7YAqNI — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

#Paris2024 | 🥇🔥 PAULINE FERRAND-PRÉVOT CHAMPIONNE OLYMPIQUE ! 🇫🇷 Une course parfaite de la Française qui conjure le mauvais sort se pare d'or olympique, le seul titre qui lui manquait 👏 📺 À suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/7Cnsw3tZMF — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

15h23 : La cloche pour Pauline Ferrand-Prévôt, l’histoire est en marche, c’est le dernier tour !

15h14 : Pauline Ferrand-Prévôt s’envole vers le graal. Il ne lui reste plus qu’un tour et demi et ses poursuivantes sont à plus de 3 minutes. Son rêve olympique est a portée de main !

15h13 : Après l’élimination d’Éva Lacheray, c’est au tour de Pauline Ranvier de prendre la porte. Il n’y aura donc pas de médaille au concours individuel féminin du fleuret pour la France. Raahhhh !!!

14h56 : AHHHHHH !! Loana Lecomte vient de chuter, c’est pas possible. Elle a abandonné. On espère qu’elle va bien…

14h51 : Léon Marchand c’est bien, mais la vraie star de la journée en Natation, c’est ce monsieur, membre de la production audiovisuelle !

PS : On adore son maillot de bain

🩲 Oubliez Léon Marchand, la nouvelle star de la natation mondiale c'est lui ! 😅 Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via Max #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/jm3wUu7bOe — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

14h27 : Pour ceux qui n’ont pas allumé leur télé, faites-le. Pauline Ferrand-Prévôt nous fait un récital, déjà 22 secondes d’avance sur ses concurrents. La médaille d’or n’a jamais été aussi proche !

14h21 : Pauline Ferrand-Prévôt et Loana Lecomte sont dans le quatuor de tête. Deux petites médailles, on ne dit pas non !

14h11 : C’est parti pour les Françaises Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte en finale de VTT cross-country. Allez, on y croit !!

14h08 : Avant d’affronter la terrifiante Team USA, le Soudan du Sud a signé la première victoire olympique de son histoire face à Porto Rico (90-79). C’est juste beau.

14h : Petite image sympa pour bien commencer l’après-midi. On aime, forcément :

Quand Tom Cruise apparaît à l’écran de l’Arena Bercy, la musique de Mission Impossible retentit … Et ça le fait sourire. pic.twitter.com/jag8clN4J8 — Anne-Sophie Bourdet (@AnneSoBourdet) July 28, 2024

13h47 : Sinon, les épreuves de voile, initialement prévues à 12h, ont débuté à Marseille avec près d’une heure de retard à cause du vent trop faible dans la rade phocéenne.

13h43 : Plus de peur que de mal pour le cavalier portugais Manuel Grave et son cheval !

#Paris2024 | Oh la chute de Manuel Grave sur le parcours du cross-country 🏇 Heureusement, le cheval et le cavalier se sont rapidement relevés. 📺 À suivre en direct par ici : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/BhCQUoOI4J — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

13h40 : Pendant que l’on terminait tranquillement notre repas du midi, un tricolore s’est encore distingué !! En -71kg, le Français Makan Traoré sort l’Irlandais Aidan Walsh, 3e des Jeux olympiques de Tokyo !

13h09 : Terrible… Walide Khyar, genou à terre. Le Français a pris un ippon par le Kazakh Gusman Kyrgyzbayev à 7 secondes de la fin. Grosse désillusion mais la médaille de bronze est encore possible !

12h42 : MAIS OUIIIIII ! Alors que son combat face à la Brésilienne Larissa Pimenta était mal embarqué, Amandine Blanchard se qualifie pour les demi-finales !

12h17 : Exploit monumental de Walide Khyar ! Le judoka français sort Vazha Margvelashvili, le numéro 2 mondial, en 8e de finale. Let’s go !

12h14 : Ah bas super… Moment sacrément gênant à Pierre Mauroy. Admirez.

Erreur technique et mauvais hymne pour le Soudan du Sud, mais que dire de cette réaction du public 😍 Le meilleur de #Paris2024, c'est à suivre sur Eurosport et Max pic.twitter.com/zoasuTHeBs — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

11h56 : Débuts tonitruants de Simon Biles en Gymnastique. L’Américaine a obtenu la note de 14,733. Brillante, direction la finale !

11h47 : La beauté du sport est aussi dans la défaite. Éliminée dès son 8e de finale après un Ippon de son adversaire Diyora Keldiyorova, la légende japonaise du judo Uta Abe a fondu en larmes durant de longues minutes. Touchante, cœur avec les doigts !

#Paris2024 | 😳 Dures images de Uta Abe en larmes … La légende japonaise du judo est éliminée dès les 8e de finale après un Ippon de son adversaire Diyora Keldiyorova. pic.twitter.com/uaalUH1bho — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

11h45 : Le moment tant attendu est arrivé : la légende américaine de la gymnastique Simon Biles a été acclamée par l’Arena Bercy !

11h35 : Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour la France ! En Judo (-52 kg), Amandine Buchard se hisse en quarts de finale grâce à un hippon sur la Chypriote Sofia Asvesta.

11h29 : Déjà une démonstration de Léon Marchand ! Premier de sa série, le nageur français signe la deuxième meilleure performance de l’année et se qualifie pour la finale du 400m 4 nages. Déconcertant de facilité. Rendez-vous à 20h30 pour la potentielle première médaille d’or du GOAT !

11h17 : Vous êtes dans les starting blocks pour les premières coulées de Léon Marchand ? Les séries du 400m 4 nages viennent de débuter !

10h57 : Bon, il est temps de retrouver le sourire avec le second combat de la journée de Walide Khyar. Le Français, champion d’Europe 2016 en moins de 60 kg a réalisé un premier tour parfait en battant le réfugié iranien Mohammad Rashnonezhad. Voilààààààà !

10h48 : Aïe, aïe, aïe. Immense déception pour Ysaora Thibus qui est éliminée par la Polonaise Walczyk-Klimaszyk ! La championne du monde 2022 du fleuret sort dès les 16es de finale. Une autre chance de médaille passe à la trappe, décidément…

10h42 : Petit chiffre, il y aura 25 sports en compétition ce dimanche. Franchement, il y a de quoi ce régaler. Qu’est-ce que vous attendez le plus les amis ?

Get ready for Day 2️⃣ of the #Paris2024 Olympic Games! ✨ Stay tuned for all the excitement and don't miss a moment! 🇫🇷💪https://t.co/XeYzw5pd0S#Olympics pic.twitter.com/rE9Ku84nI7 — The Olympic Games (@Olympics) July 28, 2024

10h38 : Alors que l’escrimeuse française Ysaora Thibus fait son entrée en lice, la Chine a remporté il y a quelques minutes sa troisième médaille d’or ! À Châteauroux, Yu Xie s’est paré d’or en pistolet à air comprimé 10 m en devançant deux Italiens, Federico Nilo Maldini et Paolo Monna.

10h11 : Bon, tout commence mal pour les Français aujourd’hui. L’équipe de France féminine de tir à l’arc, championne d’Europe en titre, vient d’être éliminée dès les huitièmes de finale par les Pays-Bas (0-6). Coup dur.

10h10 : Salut les Olympix ! J’espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle journée olympique. Après les quatre médailles hier, c’est l’heure pour Pauline Ferrand-Prévôt (VTT) et Léon Marchand (natation) ou encore Romain Cannone (épée) de briller. En prime, notamment, il y aura aussi l’entrée en lice de Simon Biles, la légende américaine de la gymnastique. Voilà le programme, maintenant il ne reste plus qu’à allumer la TV et lâcher vos meilleurs commentaires pour que l’on suive tout cela ensemble.

