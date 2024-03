Pronostic Strasbourg Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne face à Strasbourg

Strasbourg a connu de gros changements lors du mercato estival avec l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs, mais aussi d’un nouveau propriétaire. Pour mener le projet sportif, la nouvelle direction a misé sur Patrick Vieira, qui avait connu un premier passage délicat en Ligue 1 à Nice. Après avoir réalisé une première partie de saison correcte, le club alsacien a eu plus de mal lors de l’année civile 2024. En effet, les partenaires de Gameiro ont commencé l’année civile avec 8 journées sans la moindre victoire. Cette mauvaise passe avait fait glisser Strasbourg vers la zone de relégation. Finalement, les Alsaciens se sont repris avant la coupure internationale en s’imposant sur la pelouse d’un adversaire direct pour le maintien, le FC Nantes (1-3). Lors de cette rencontre, les attaquants ont brillé avec Bakwa, double passeur, Gameiro, buteur, et Emegha, auteur d’un doublé. À la faveur de ce succès, le Racing s’est replacé en 12e position avec 4 points de plus que le premier relégable, le FC Nantes.

En face, Rennes renaît. Mal rentré dans sa saison, le club breton a changé d’entraîneur en cours d’exercice avec le départ de Genesio et le retour de Stéphan. Ce dernier a insufflé un vent nouveau en Bretagne, puisque son équipe s’est hissée en demi-finales de la Coupe de France où elle affrontera le Paris Saint-Germain et elle a également effectué une remontée au classement. Actuellement, les Rouge et Noir se trouvent en 8e position avec 7 unités de retard sur le podium. Dans une Ligue 1 en perpétuel mouvement, tout reste possible pour Rennes. Toutefois, les Bretons ne doivent pas perdre de temps et enchaîner une série de succès, à commencer lors de ce déplacement en Alsace. Victorieux de Marseille (2-0) avant la coupure, le club breton compte sur ses hommes forts que sont Terrier (6 buts, encore buteur à Marseille), Bourigeaud, Gouiri pour s’imposer à la Meinau. Avec son effectif de grande qualité, Rennes devrait profiter des difficultés strasbourgeoises à domicile pour prendre les 3 points.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

