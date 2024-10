Des carcasses d’avions composeront le nouveau stade de la Meinau

Le Racing Club de Strasbourg prêt à s’envoler vers les sommets ?

Dans les mois à venir, à sa façon, le stade de la Meinau deviendra peut-être le stade préféré des passionnés d’aviation puisqu’il sera construit à base de carcasses d’avions. Futuriste, à l’image de sa gestion du club alsacien, détenu depuis l’an dernier par le groupe BlueCO, consortium également propriétaire de Chelsea notamment. Ce lundi, L’Équipe indique que pour la nouvelle Meinau dont la fin de la rénovation est prévue pour 2026, le Racing a choisi d’utiliser des fuselages d’anciens Airbus A340.

Un projet à 160 millions d’euros

Le but, en faire des brise-soleil avec, derrière tout ça, l’idée de mettre l’accent sur la sobriété énergétique et l’économie circulaire afin de limiter l’empreinte carbone. En tout, 196 panneaux de 6 par 2,5 mètres seront utilisés, soit l’équivalent de 20 à 25 avions. En plus de cela, 900 m2 de panneaux photovoltaïques nouvelle génération seront posés et l’eau de pluie sera captée et réutilisée pour alimenter des toilettes et l’arrosage de la pelouse. Coût total de l’opération : 160 millions d’euros.

Pour réaliser cela, le cabinet d’architecte Populous, numéro 1 mondial de la construction et rénovation d’enceintes sportives, et notamment porteur des projets du nouveau Wembley, du nouveau stade de Tottenham et du futur stade Hassan-II de Casablanca, futur plus grand stade du monde avec 115 000 places et l’un des antres qui recevra la Coupe du monde 2030. Pour rappel, aujourd’hui en mesure d’accueillir 26000 personnes, la Meinau devrait pouvoir en recevoir 32000 en 2026.

Attention quand même à la malédiction du nouveau stade.

