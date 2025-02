Un international argentin débarque à Strasbourg

Pas de quoi faire remonter la moyenne d’âge du Racing.

Strasbourg a annoncé ce dimanche la signature de Valentín Barco, jeune international argentin de 20 ans. Le latéral gauche, considéré comme une belle promesse dans son pays, est prêté avec option d’achat estimée à 10 millions d’euros par Brighton, qu’il avait rejoint l’hiver dernier en provenance de Boca Juniors. Prêté à Séville lors de la première partie de saison, l’international argentin (une cape) a disputé sept rencontres de Liga. Le voilà qui espère désormais pleinement lancer sa carrière européenne dans l’Hexagone.

✍️ #MercatoRCSA | 𝙑𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣 𝘽𝙖𝙧𝙘𝙤 𝙥𝙧𝙚̂𝙩𝙚́ 𝙖𝙪 𝙍𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜 L’international argentin rejoint le Racing en prêt avec option d’achat en provenance de Brighton. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 2, 2025

Alors, réussite et direction Chelsea et la Premier League l’an prochain ? Ou échec et retour en Premier League l’été prochain ?

