Strasbourg joue un mauvais tour à Lens

Lens 0-2 Strasbourg

Buts : Bakwa (81e) et Emegha (95e) pour Strasbourg

Expulsion : Machado (72e) pour Lens

Un match à oublier.

Le saviez-vous ? Il est difficile de gagner un match lorsqu’on ne cadre pas la moindre frappe en 90 minutes. Et ça, Lens l’a rappelé lors de sa défaite contre Strasbourg à Bollaert-Delelis (0-2).

Le public avait pourtant répondu présent comme à son habitude avec un joli tifo et une ambiance de folie. Mais cela ne s’est pas traduit sur le terrain où Lens n’a pas réussi à mettre en danger Djordje Petrović qui aura juste frétillé sur une frappe de Sotoca contrée par Andrey Santos (9e). En face, Strasbourg n’est pas forcément plus adroit devant le but, mais au moins Hervé Koffi a eu de quoi se montrer sur une frappe de Valentin Barco (38e) et une autre d’Emanuel Emegha (45e).

À la pause, le public a célébré les 20 ans de la mort de Pierre Bachelet avec Marine – la dernière gagnante de la Star Academy – venue chanter « Les Corons » avec les supporters. Mais là non plus, ça n’a pas eu le moindre impact sur des Lensois passés à côté de leur rencontre à l’image de Deiver Machado qui est exclu pour un deuxième jaune (71e). Ce carton rouge sonne le début du show Dilane Bakwa. Entré en jeu quelques minutes plus tôt et de retour de blessure, l’ancien des Girondins de Bordeaux a fait parler sa technique pour contrôler une transversale de Barco et éliminer la défense lensoise d’une crochet dévastateur avant d’ajuster Koffi (0-1, 80e). Et si Alpha Bah a gardé un mince espoir en repoussant sur sa ligne une frappe d’Abdoul Ouattara (89e), Bakwa s’est chargé de l’éteindre sur une contre-attaque éclair où il aurait pu la jouer solo, mais a préféré tempérer et servir sur un plateau Emegha qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (0-2, 95e).

Ce succès permet à Strasbourg de grimper à la septième place, qui appartenait avant la rencontre au… RC Lens.