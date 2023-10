Pronostic Rennes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes retrouve le sourire en L1 face à Strasbourg

Candidat au podium, le Stade rennais s’est montré décevant en L1 depuis l’entame de saison. La formation bretonne s’est inclinée lors des deux dernières journées de championnat face au Paris Saint-Germain (1-3) et dans le derby face à Lorient (2-1). À la suite de ces revers, Rennes a reculé à la 9e position avec 7 unités de retard sur le podium. Ce bilan est loin de correspondre aux ambitions affichées lors de l’intersaison. Sous pression, la formation bretonne a réagi en milieu de semaine sur la scène européenne en s’imposant en Grèce face au Panathinaikos (1-2). Lors de ce match, Gouiri et Kalimuendo ont été décisifs. Grâce à cette victoire, Rennes a pris les commandes du groupe et pourrait faire un grand pas vers la qualif en s’imposant lors du retour. Genesio espère que cette victoire sera également le début d’une excellente série de résultats, pour permettre à Rennes de revenir dans le coup dans la course au podium en L1.

En face, le Racing Club de Strasbourg occupe la 10e place avec seulement 2 points de plus que le premier relégable. Après avoir connu une entame de saison intéressante, notamment à domicile, la formation alsacienne est en souffrance lors des dernières journées. En effet, si le revers concédé au Parc des Princes face au PSG le week-end dernier (3-0) est logique, les défaites à domicile face à Lens (0-1) et Nantes (0-2) sont plus surprenantes. Arrivé cet été, Patrick Vieira pourrait se retrouver sous pression en cas de mauvais résultat face à Rennes. Le départ de Diallo fait mal à Strasbourg, car il avait été l’un des grands artisans du maintien l’an passé. Idem quant à ceux de Djiku et Bellegarde. Solide à domicile (1 seule défaite depuis avril), Rennes devrait s’appuyer sur sa performance européenne pour se replacer dans le haut de tableau.

