Pronostic Brest Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest – Rennes : un derby breton à buts ?

Grosse surprise de la saison dernière en Ligue 1, Brest avait fini par décrocher une place sur le podium qui lui a permis de disputer la Ligue des champions. Sur la scène européenne, les Bretons ont fait fi de leur inexpérience pour remporter les 2 premiers matchs face aux clubs autrichiens du Sturm Graz (2-1) et de Salzbourg (0-4) avec 3 buts de la recrue estivale Sima. Lors de la prochaine journée, les hommes d’Eric Roy feront face à un gros morceau avec la venue du champion d’Allemagne, le Bayer Leverkusen. Si tout roule en C1, le club breton a connu une entame laborieuse en Ligue 1. Finalement, le club brestois a redressé la barre en remontant à la 11e place avec 9 points. Toutefois, les Bretons sont passés au travers avant leurs deux rencontres européennes, avec un revers au Parc des Princes face au PSG et surtout à l’Abbé-Deschamps contre l’AJ Auxerre (3-0). Pour stopper cette baisse de régime pré-Ligue des champions, Eric Roy devra mobiliser son groupe pour ce derby face à Rennes. De plus, le technicien brestois se réjouit du retour de Lees-Melou dans le groupe.

En face, Rennes est la déception de cette entame de saison. En effet, le club breton possède des moyens importants mais peine à performer en championnat. À la suite d’un dernier exercice décevant, les Rouge et Noir n’ont pas réussi à se qualifier pour une Coupe d’Europe et misent donc toute cette année sur le championnat. Avec 2 victoires, un nul et déjà 4 défaites, Rennes est en 12e position, avec autant de points qu’une formation comme l’AS Saint-Étienne. À la veille de ce derby, Julien Stéphan est sous pression puisqu’en cas de revers, il pourrait faire les frais de cette mauvaise entame. Lors des 6 dernières journées, Rennes ne s’est imposé qu’une seule fois face à une équipe de Montpellier dans le dur. Lors de la journée précédente, les Rennais ont subi la loi de l’AS Monaco au Roazhon Park (1-2). Avec Gouiri, Kamara, Kalimuendo, Blas, Gronbaek ou Hateboer, Rennes dispose d’un effectif de qualité. Blas et Kalimuendo sont meilleurs buteurs du club, avec 3 buts à égalité. Ce derby s’annonce spectaculaire avec des buts de chaque côté, comme lors de 5 des 6 derniers matchs des Rennais.

