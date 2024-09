Brest mise sur Salah

Un cadeau d’anniversaire.

Le jour de ses 23 ans, Ibrahim Salah déménage, mais ne quitte pas la Bretagne. L’ailier marocain, arrivé au Stade rennais à l’hiver 2023, rejoint le Stade brestois, un peu plus à l’ouest, en prêt avec option d’achat (estimée à cinq millions d’euros). Les deux clubs ont officialisé la chose ce vendredi midi.

Salah avait découvert la Ligue 1 avec les Rouge et Noir après un passage à La Gantoise. Il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme titulaire chez les Bretons, même s’il aura cumulé 47 apparitions pour sept buts et une passe décisive en un an et demi à Rennes. Il avait pourtant bien commencé en plantant contre le Shakhtar Donetsk lors du barrage retour de Ligue Europa au Roazhon Park. Il n’entrait plus dans les plans de Julien Stéphan cette saison, et n’avait pas séduit les supporters.

Son nom pourra au moins effrayer le Barça et le Real Madrid.