Pronostic Monaco Rennes : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 + 10€ offerts sans déposer d’argent

Un Monaco en forme

L’AS Monaco fait partie des équipes luttant pour le podium de Ligue 1, qui lui permettrait de disputer la Ligue des Champions. De plus, avec la réforme de la C1, l’ASM pourrait intégrer directement la phase de groupe sans avoir à passer par des barrages en finissant 3e. La bande à Adi Hutter peut également envisager la 2e place car elle n’accuse qu’un seul point de retard sur Brest. Pour s’offrir une dernière ligne droite tranquille, le club du Rocher doit retrouver de sa superbe à domicile, où il ne s’est plus imposé depuis le 03/12/2023 et la réception de Montpellier. Le club de la Principauté reste sur 6 réceptions infructueuses (3 défaites et 3 nuls) mais est brillant loin de ses bases. Le week-end dernier, les Monégasques sont très bien rentrés dans leur match à Metz en menant de 3 buts après 20 minutes. Entré en cours de match, Balogun s’est signalé en inscrivant un doublé. Les jeunes Akliouche ou Ben Seghir sont aussi dans une excellente forme.

Rennes relâche prise

En face, Rennes sort d’une semaine compliquée. Victorieux de Marseille avant la trêve internationale, le club breton voulait enchainer face à Strasbourg le week-end dernier. Au final, les Rouge et Noirs sont passés au travers et ont subi une défaite logique en Alsace (2-0). En milieu de semaine, Rennes se déplaçait au Parc des Princes pour y affronter le PSG en demi-finale de la Coupe de France. Au coup d’envoi, Julian Stéphan avait aligné un XI très offensif et prometteur. Malgré l’audace de cette composition, le club breton s’est rarement montré dangereux et peut même remercier Mandanda qui a sorti plusieurs opportunités parisiennes. Battu 1-0 au Parc, Rennes n’a plus que la L1 pour retrouver l’Europe. Déterminé à revenir parmi les formations qualifiées pour une compétition européenne, Rennes doit combler un écart de 3 points. Pour cela, Stéphan compte sur le réveil des Terrier, Gouiri, Kalimuendo ou Blas.

Peu d’absences

Mis à part les absents déjà connus Caio Henrique, Camara, Maripan (Monaco) et Nagida (Rennes), ce match devrait voir deux équipes au complet.

Les compos probables pour Monaco – Rennes :

Monaco : Majecki – Singo, Kherer, Salisu – Vanderson, Fofana, Zakaria, Golovin – Minamino Ben Yedder, Ben Seghir.

Rennes : Mandanda – G. Doué, Belocian, Theate, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, D.Doué, Terrier – Kalimuendo, Gouiri.

Monaco enfonce Rennes la tête sous l’eau

Plus en forme que Rennes, Monaco doit juste maintenant retrouver la victoire à domicile. Passé près face à Lorient (égalisation de l’ancien Monégasque Bagayoko dans les arrêts jeu), Monaco pourrait cette fois profiter de la fatigue (match mercredi en Coupe) et de la fébrilité rennaise pour prendre les 3 points. En déplacement, Rennes reste sur 2 défaites, face à Paris et Strasbourg, sans même marquer un but. On peut tout de même s’attendre cette fois à voir les Rennais marquer puisque Monaco n’a pas su préserver sa cage inviolée une seule fois depuis début décembre.

